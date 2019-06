Mirova sâ€™engage aux cÃ´tÃ©s dâ€™Arkolia Energies pour le financement de 90 Mâ‚¬ de projets solaires et Ã©oliens

Séduite par la dynamique d’innovation d’Arkolia Energies et la diversité de son portefeuille de projets, Mirova, la société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers dédiée à l’investissement durable, vient de sceller avec l’opérateur multi-énergies héraultais de la transition énergétique un premier partenariat pour un financement de plus de 90 M€ de projets.

Un levier d’accélération pour la construction de 74 MWc de centrales multi-énergies

300 centrales photovoltaïques de 100 kWc en toitures, 4 centrales photovoltaïques au sol et un parc éolien constituent le portefeuille de projets portés par Arkolia Energies qui bénéficieront d’un financement relais de type bridge financing et/ou d’un financement mezzanine contractualisé sous une même opération avec la société de gestion financière durable Mirova, à travers son fonds dédié aux énergies renouvelables Mirova Eurofideme 4. « L’accélération de notre croissance – avec le doublement en 2018 de notre portefeuille de projets, la portée à 81 salariés de notre effectif et la poursuite de notre R&D – nécessite une gestion financière optimisée permanente pour respecter nos engagements et faire face à notre développement avec réactivité tout en préservant notre indépendance », explique Jean-Sébastien Bessière, co-fondateur d’Arkolia Energies. « Après analyse détaillée de nos projets, Mirova a su nous proposer une solution globale et des outils financiers adaptés à nos besoins et à la diversité de nos activités », poursuit le Directeur Général de l’entreprise.

Un partenariat gagnant/gagnant au service de la transition énergétique

« C’est la première fois que nous intervenons sur un portefeuille de projets majoritairement constitué de toitures agricoles 100 kWc, créneau historique du positionnement d’Arkolia Energies », précise Raphaël Lance, Directeur des fonds de transition énergétique chez Mirova. « Cette collaboration nous offre ainsi l’opportunité de nous positionner au côté d’un leader sur ce marché créateur de valeur en milieu rural et porteur de sens, en cohérence avec la philosophie d’intervention de Mirova depuis sa création, poursuit-il. Mais c’est avant tout la diversité du positionnement d’Arkolia Energies et sa stratégie offensive d’innovation qui nous ont séduits ». « Nous sommes très fiers de l’intérêt que porte à nos projets cet acteur européen majeur de l’investissement responsable, pionnier de la finance durable, conclut le Directeur Général d’Arkolia Energies. Ce partenariat va nous permettre de concrétiser plus rapidement la réalisation de bon nombre de nos projets, et de renforcer et accélérer sereinement notre plan de développement multi-énergies».

Plus d’infos…