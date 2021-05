Le Chinois Envision devrait crÃ©er son usine de batteries Ã  Douai au plus prÃ¨s de lâ€™antre industriel des VE Renault

Selon des informations données par le journal Le Figaro, le chinois Envision devrait annoncer dans quelques semaines la création à Douai de son usine de batteries électriques en France, au plus près de son premier client, le groupe Renault. Deux mille emplois y seront créés d’ici à 2025, lorsque le site aura atteint toutes ses capacités. Renault vise 90% de véhicules électriques produits en 2030 en Europe. Pour assurer son automonie en batteries, il investit donc dans cette usine à Douai en partenariat avec Envision.

L’État, la région et l’agglomération vont apporter leur soutien financier à cette installation. Envision, qui a acheté AESC, la division de batteries électriques de Nissan, il y a deux ans, avait annoncé en septembre son intention de s’implanter en France. Il hésitait entre Dunkerque et Douai. Il a finalement choisi Douai, siège de la fabrication des futurs VE Renault, la Mégane et la R5 notamment. Cette implantation facilitera la proximité industrielle et la logistique dans une synergie géographique du développement de la mobilité électrique européenne. Ce montage industriel fait écho à celui que le chinois va former outre-Manche avec Nissan pour bâtir une usine géante de batteries au Royaume-Uni