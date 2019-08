La SEM Energie Midi Atlantique au capital de NW JBox de Jonzac, oÃ¹ quand un territoire joue la carte du stockage dâ€™Ã©nergie

Soucieux de son ancrage dans les territoires, et reconnaissant du soutien apporté par les élus de la Haute Saintonge au projet d’unité de stockage inauguré vendredi 26 juillet dernier à Jonzac (Charente-Maritime), le Groupe NW a souhaité ouvrir le capital de la NW JBox de Jonzac à la Société d’Economie Mixte Energie Midi Atlantique (SEM EMA).

Crée en 2018, la SEM EMA regroupe trois communautés de communes, une communauté d’agglomération couvrant un vaste territoire en Charente-Maritime, au sud de la Charente et au nord de la Gironde. Le Syndicat départemental d’électrification et équipement rural (SDEER) de Charente-Maritime fait également partie de cette société d’économie mixte qui compte, par ailleurs, quatre acteurs privés.

Première unité de stockage non expérimentale certifiée par RTE

L’objectif de la SEM EMA est de porter des projets d’énergie renouvelable locaux afin d’intensifier la transition énergétique sur le territoire où elle agit. La SEM EMA a notamment développé ou financé des projets photovoltaïques en toiture, mais aussi au sol ou encore du solaire thermique pour le chauffage urbain. Suite à la signature entre le Président de la SEM EMA, Jean-Michel Rapiteau, et le Président du Groupe NW, Jean-Christophe Kerdelhué, du contrat de cession d’actions, la Société d’Economie Mixte Energie Midi Atlantique devient ainsi actionnaire à hauteur de 10 % de la première unité de stockage non expérimentale à être certifiée par le Réseau Transport d’Electricité (RTE). Il est à noter que la NW JBox de Jonzac n’a reçu aucune subvention publique. Son financement étant assuré par le groupe NW et ses partenaires bancaires et financiers. Ce partenariat avec la SEM EMA apporte la preuve de la volonté du groupe NW d’ancrer son développement aux territoires et de jouer pleinement la carte d’un partenariat fructueux avec les acteurs locaux.

Jonzac, terre pionnière de la transition énergétique/ La NW JBOX, une innovation française

Le territoire de la Haute Saintonge est devenu, au fil des ans, par la volonté de ses élus et sous l’impulsion dynamique de Claude Belot, un laboratoire opérationnel pour la transition énergétique à travers de nombreuses initiatives aussi pragmatiques qu’efficaces. Ainsi en est-il de cette première installation de stockage non expérimentale portée par le Groupe NW en service depuis le 3 janvier 2019 à Jonzac. Cette innovation française issue d’une expertise pluridisciplinaire a fait l’objet d’un dépôt de brevet tout en étant désormais reconnue par les acteurs de l’énergie comme un dispositif innovant dans le secteur stratégique du stockage d’électricité. Ensemble compact « tout en un » la NW JBox occupe une surface foncière réduite et répond à toutes les prescriptions des installations classées pour la protection de l’environnement. Respectueuse de son environnement, la NW JBox est raccordée au réseau Enedis. Elle soutire et injecte de l’électricité intelligemment, qu’elle stocke grâce à ses batteries de type lithium-ion (recyclées en fin de vie), en fonction de l’équilibre consommation-production du réseau électrique.

Une politique de stockage pour une économie de 370 millions d’euros en 25 ans

Le système est piloté et contrôlé, en permanence, par un dispositif automate à la pointe de la technologie, qui permet à la NW JBox de participer, à son échelle, à la régulation et l’équilibre des réseaux. NW Joules a été certifié en qualité de responsable d’équilibre par le Réseau de Transport d’Electricité (RTE). La Commission de régulation de l’énergie (CRE), qui veille au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz en France en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique nationale, a souhaité mettre en place une politique active de stockage d’électricité dans les zones non-interconnectées (Outre-mer et Corse). Cette politique a pour objectif de permettre une économie de 370 millions d’euros en 25 ans sur la contribution au service public de l’électricité (CSPE). La NW J Box a été trois fois lauréate de cette saisine CRE en juillet 2018 pour les zones non-interconnectées.

Un ambitieux programme de développement du stockage en France

Le Groupe NW réaffirme à travers NW Joules son engagement au service de la transition énergétique, en portant un plan ambitieux de développement de 200 MW de stockage à terme, afin de répondre au mieux et au plus près du terrain aux besoins du réseau. L’année 2019 verr a ainsi l’implantation en Charente-Maritime de 10 nouvelles NW JBox dans dix communes du département. L’objectif étant de 100 NW JBox installées tant en métropole que dans les outre-mer pour la fin 2020.

Encadré

Le groupe NW, acteur reconnu de la transition énergétique

Créé en 2017 par son actionnaire actuel Jean-Christophe Kerdelhué, le Groupe NW est un acteur reconnu et indépendant de la transition énergique. Très présent dans les outre-mer, le groupe rassemble, aujourd’hui, trois entreprises expertes dans le domaine des énergies renouvelables et du stockage d’électricité. 100% français, le Groupe NW mobilise son expertise et son expérience pour le développement harmonieux des énergies de demain.

• NW ENERGY/Entité historique du groupe, NW Energy conçoit et développe des sites de production d’énergie renouvelable

Spécialisée dans le photovoltaïque et l’éolien, NW Energy a été pionnière pour équiper ses sites de capacité de stockage afin de rendre le meilleur service au réseau électrique. La société a acquis une expertise reconnue dans le développement réussi d’infrastructures de production d’énergie renouvelable en particulier dans les zones non interconnectés ZNI.

• NW SE/Composé d’experts qualifiés NW SE pilote la construction, l’exploitation et la maintenance des sites de production d’énergie renouvelable et de stockage d’électricité

Développant un savoir-faire propre, NW SE complète la palette du groupe NW en mobilisant les compétences nécessaires pour construire, maintenir et exploiter les installations indispensables à la transition énergétique.

• NW JOULES/A la pointe de la technologie, NW Joules conçoit et développe des dispositifs de stockage d’électricité compacts et innovant

Grace à une alliance de compétences pluridisciplinaires, NW Joules a mis au point la NW JBox qui permet entre autres de pallier l’intermittence de la production d’électricité renouvelable en soutenant efficacement, à son échelle, la stabilité du réseau électrique. L’équipement peut aussi, si nécessaire, servir de support pour la recharge ultra-rapide de véhicules électriques.