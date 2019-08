Fin de l’Arlésienne pour les tuiles solaires de Tesla ? L’équivalent de 1 000 toits par semaine attendus en fin d’année

Les tuiles solaires Tesla font partie de ces produits retardés depuis un certain temps chez Tesla. Mais le PDG Elon Musk a enfin tenu à rassurer son monde en indiquant à présent que sa société établira sa production à «1 000 toits par semaine» d’ici la fin de l’année. Pour en finir avec les velléités !

Lorsque Tesla a lancé ses toits solaires en 2017, le constructeur a annoncé qu’ils commenceraient la production en série et l’installation en 2018. Cependant, le déploiement s’est avéré beaucoup plus lent et les installations ont été limitées aux domiciles de certains cadres et de quelques clients. Tesla a ensuite retardé la production en volume à 2019. Pour la bonne cause ! Le chef de la direction, Elon Musk, a déclaré qu’ils devaient apporter quelques modifications au produit afin de s’assurer qu’il durerait 30 ans.

Des problèmes technologiques

Lors de la réunion des actionnaires de Tesla en 2019, Elon Musk a déclaré que ses équipes achevaient actuellement une troisième version du toit solaire Tesla: «Nous sommes sur le point d’achever la version 3 du toit solaire. Il s’agit en fait d’un problème technologique complexe de disposer d’une cellule solaire intégrée avec une tuile, de l’avoir belle et de durer 30 ans. ” Le PDG a aussi expliqué qu’ils avaient des difficultés à effectuer des tests accélérés sur le toit, mais ils se sentent maintenant plus confiants. Elon Musk s’est donc voulu rassurant sur le fait que la troisième version du produit sera celle qui sera proposée aux consommateurs en volume et il s’attend à ce que, que par effet d’échelle, il soit moins cher.

Des difficultés à l’installation

Le 29 juillet dernier, Elon Musk a confirmé pour la première fois via Twitter un premier volume de production et un calendrier. «Bobiner rapidement la chaîne de production. Espérant fabriquer environ 1 000 toits solaires par semaine d’ici la fin de l’année ». Cela représenterait une augmentation massive alors que Tesla aurait installé ou est en train d’installer seulement quelques centaines de toits solaires depuis le lancement du produit à ce jour. L’optimisme est donc de rigueur chez Tesla. Reste que le nombre de 1000 toits solaires par semaine d’ici la fin de l’année est étonnamment élevé à produire. Avec une moyenne de 8 kW par toit, ce qui est probablement faible, car il sera utilisé dans les grandes maisons, cela représenterait plus de 100 MW par trimestre. En comparaison, Tesla n’a déployé que 29 MW d’énergie solaire au dernier trimestre. En réalité, des experts estiment que Tesla est en capacité d’atteindre une production de 1 000 toits solaires par semaine, mais c’est la partie l’installation qui devrait poser problème au vu des temps de pose constatés à ce jour et du manque de personnel qualifié sur le sujet. L’avenir le dira…