Decade Energy : un projet d’électrification catégorie poids-lourds !

Decade Energy lève 22 millions d’euros pour accélérer le développement d’infrastructures de recharge en dépôt en Europe en vue de l’électrification des camions. Soutenu par SET Ventures et Eiffel Investment Group, ce financement place Decade Energy à l’avant-garde du développement de l’électrification des dépôts en Europe, permettant à l’entreprise d’accélérer à la fois le déploiement de ses projets et le développement de la plateforme qui les sous-tend.

Decade Energy, l’entreprise qui développe des infrastructures électriques dans les dépôts logistiques, annonce la levée de 22 millions d’euros pour étendre son déploiement à travers la France, élargir son offre de produits et se développer sur de nouveaux marchés internationaux. Ce financement est mené par Eiffel Investment Group et SET Ventures, aux côtés d’investisseurs existants. Alors que l’électrification des camions s’accélère, le goulot d’étranglement n’est plus la disponibilité des véhicules, mais l’accès à l’électricité. Les contraintes du réseau, les longs délais de raccordement et la complexité des systèmes énergétiques sur site ralentissent le déploiement sur de nombreux sites logistiques.

« Transformer les dépôts logistiques en l’infrastructure électrique »

Decade Energy résout ce problème en développant, en finançant et en exploitant les infrastructures énergétiques intégrées nécessaires aux dépôts pour soutenir les flottes de camions électriques. Cela comprend de nouveaux raccordements au réseau, des systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS), des bornes de recharge pour véhicules électriques, des installations solaires et des logiciels permettant d’optimiser la consommation d’énergie. Grâce à une approche sans investissement initial (CapEx), Decade Energy aide les propriétaires de sites logistiques à garantir leur capacité d’alimentation électrique, tout en générant des revenus locatifs prévisibles et en créant de la valeur ajoutée grâce à la participation des BESS aux marchés de l’énergie. « Ce financement nous permet de faire évoluer Decade Energy d’un simple modèle de déploiement vers une plateforme plus large dédiée à l’électrification des dépôts. Nous développons les logiciels, les produits énergétiques et l’équipe nécessaires pour servir les sites logistiques de manière plus complète, et pour étendre ce modèle à de nouveaux marchés européens. Nous disposons désormais du capital et de la plateforme pour transformer les dépôts logistiques en l’infrastructure électrique dont le transport routier électrique a besoin » confie Casper Norden, PDG et cofondateur, Decade Energy.

Un nouveau modèle pour des dépôts de demain

L’approche distribuée, déployant sur de nombreux sites plutôt que sur un petit nombre d’actifs centralisés, prépare les dépôts à accueillir des flottes de camions électriques et augmente la valeur à long terme des actifs. Ainsi, Decade Energy contribue à définir une nouvelle catégorie d’infrastructure pour le transport routier électrique : le dépôt alimenté, flexible et prêt pour l’avenir. « Cette levée de fonds valide à la fois notre stratégie et la force de l’équipe de Decade Energy. Nous avons construit un modèle autour des besoins réels des dépôts que sont l’accès à l’électricité, aux infrastructures et une voie pratique vers l’électrification. Nous pouvons désormais accélérer la construction et accompagner davantage de clients dans la préparation de leurs sites à accueillir des flottes électriques » ajoute Alexandre Cleret, Directeur des opérations et cofondateur, Decade Energy. La dynamique de Decade Energy témoigne déjà d’une forte demande du marché. À ce jour, l’entreprise a :

● Réalisé plus de 1 500 études de faisabilité d’électrification de dépôts à travers l’Europe

● Fait avancer plus de 100 projets représentant une capacité de plus de 500 MW actuellement en cours de développement

● Constitué un portefeuille de 50 projets dont la construction devrait débuter en 2026

Ce financement marque le passage de Decade Energy du développement au déploiement à grande échelle. Ensemble, les deux nouveaux investisseurs, Eiffel Investment Group et SET Ventures, apportent des compétences complémentaires à la prochaine phase de développement de Decade Energy.

L’objectif est de faire progresser le logiciel d’optimisation énergétique, les nouveaux produits de recharge de camions et photovoltaïques

L’engagement de 16 millions d’euros d’Eiffel Investment Group, par l’intermédiaire de son fonds géré Eiffel Transition Infrastructure, est dédié au déploiement des projets. L’objectif est le déploiement d’un portefeuille d’au moins 100 MW de projets BESS à travers la France, pour un financement total des dépenses d’investissement d’environ 50 millions d’euros. Ces projets ajouteront plusieurs mégawatts de capacité électrique, renforceront l’indépendance énergétique des sites logistiques et les prépareront à prendre en charge à la fois la recharge des flottes et la flexibilité du réseau. Le reste des fonds, levés par SET Ventures, avec le soutien continu des investisseurs existants Contrarian Ventures et Ananda Impact Ventures, est consacré à la prochaine étape de roadmap produit de Decade Energy. L’objectif est de faire progresser son logiciel d’optimisation énergétique, ses nouveaux produits de recharge de camions et photovoltaïques, et d’étendre l’équipe à de nouveaux marchés. « Dans le contexte géopolitique actuel, les arguments en faveur du développement des systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) et de l’indépendance vis-à-vis des combustibles fossiles n’ont jamais été aussi solides. Decade Energy s’attaque à l’un des principaux goulets d’étranglement de la transition énergétique : les contraintes du réseau électrique au niveau des dépôts logistiques. Son équipe allie une expertise approfondie du transport à de solides compétences en matière d’infrastructures énergétiques, soutenues par une traction initiale impressionnante. Cela nous a convaincus que l’entreprise est idéalement positionnée pour construire une plateforme de premier plan capable d’accélérer de manière significative la résilience énergétique de l’Europe » assure Julia Padberg, Associée SET Ventures. « Les systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) ne sont plus une technologie de niche. Ils sont en train de devenir une infrastructure essentielle, combinant un outil de flexibilité nécessaire à une plus grande pénétration des énergies renouvelables avec le potentiel d’électrifier les dépôts logistiques. Le déploiement d’infrastructures éprouvé de Decade Energy, associé à la solide expertise de marché d’Eiffel Investment Group, transformera la demande fragmentée au niveau des sites en un modèle évolutif tout en générant de la valeur à long terme tant pour les clients que pour le réseau électrique » conclut Laurent Coubret, Directeur des investissements, Eiffel Investment Group.

Encadré

Une expansion à l’échelle européenne

La France a été le marché de lancement initial de Decade Energy et le premier terrain d’essai, où un déploiement actif est en cours. Cependant, la solution de Decade Energy n’est pas spécifique au marché français mais reflète une tendance européenne plus large et l’ambition de l’entreprise est de servir les propriétaires d’actifs logistiques à travers l’Europe. Grâce à ce financement, Decade Energy vise à s’étendre en Allemagne, dans les pays nordiques, en Pologne et dans d’autres pays européens, en adaptant son modèle à la dynamique des marchés locaux et aux besoins des clients. Cette expansion intervient à un moment où les gouvernements accélèrent leurs efforts en matière d’électrification, notamment avec les récentes annonces en France visant à soutenir la transition des flottes et des infrastructures, ce qui renforce le besoin de solutions d’alimentation électrique évolutives pour les dépôts.