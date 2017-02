La route solaire Wattway poursuit son dÃ©ploiement en Ile-de-France

Après son implantation sur un site pilote en Normandie inauguré en grandes pompes par la ministre Ségolène Royal, la route solaire Wattway by Colas produite par SNA se déploie sur d’autres sites en Ile de France cette fois. Ainsi, le conseil de territoire Grand Paris Seine Ouest a voté pour deux nouvelles expérimentations sur les communes de Boulogne-Billancourt et d’Issy-les-Moulineaux. Deux tronçons de 20 mètres de long soit l’équivalent de 100 m² mis en place dans deux villes des Hauts-de-Seine, à Issy les Moulineaux pour alimenter l’éclairage public et à Boulogne-Billancourt pour couvrir une opartie des consommations de la piscine municipale. Coût de cette expérimentation : 300 000€ par site. La mise en service est prévue pour le deuxième trimestre 2007. Cette double expérimentation s’étendra donc sur quarante mètres. Que les contempteurs se rassurent, on est encore loin des 1000 kilomètres promis à horizon 2021 promis par la ministre