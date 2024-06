La RÃ©publique TchÃ¨que comme nouveau site de production de semi-conducteurs innovants en carbure de silicium

onsemi choisit la République Tchèque pour la production entièrement verticalisée de puces innovantes de semi-conducteur de puissance en carbure de silicium. L’investissement dans des friches industrielles apportera à l’Europe centrale des capacités de fabrication essentielles de puces à haut rendement énergétique pour alimenter l’avenir de l’électrification, des énergies renouvelables et de l’IA.

L’électrification, les énergies renouvelables et l’intelligence artificielle sont des mégatendances mondiales qui convergent et entraînent une demande sans précédent de semi-conducteurs de puissance avancée capables d’optimiser la conversion et la gestion de l’énergie. Dans le cadre d’une démarche stratégique visant à répondre à ces demandes, onsemi annonce son intention d’établir une usine de fabrication de carbure de silicium (SiC) ultramoderne et verticalement intégrée en République Tchèque. Le site produira les semi-conducteurs de puissance intelligents de l’entreprise qui sont essentiels pour améliorer l’efficacité énergétique des applications dans les véhicules électriques, les énergies renouvelables et les centres de données d’intelligence artificielle. « La décision d’onsemi de s’implanter en République tchèque confirme clairement l’attrait de notre pays pour les investissements étrangers et donnera un élan considérable au développement de notre économie », a déclaré M. Jozef Síkela, ministre de l’industrie et du commerce de la République tchèque. « Cet investissement ne renforce pas seulement notre position dans le domaine des semi-conducteurs, mais peut également contribuer au développement de l’industrie automobile et nous aider à nous adapter à l’essor de l’électromobilité. »

L’engagement d’onsemi en faveur de l’Europe et de la République tchèque

Le projet d’expansion de la production de SiC d’onsemi par un investissement pluriannuel de 2 milliards de dollars (44 milliards de couronnes tchèques) s’inscrit dans le cadre de l’objectif de dépenses d’investissement à long terme de la société qui a été annoncé précédemment. Cet investissement s’appuie sur les activités actuelles de la société en République tchèque, qui comprennent la croissance de cristaux de silicium, la fabrication de plaquettes de silicium et de carbure de silicium (polies et EPI) et une usine de fabrication de plaquettes de silicium. Aujourd’hui, le site peut produire plus de trois millions de plaquettes par an, dont plus d’un milliard de dispositifs de charge. Une fois achevée, l’opération contribuera annuellement au PIB du pays à hauteur de plus de 270 millions de dollars américains (6 milliards de couronnes tchèques). « Notre investissement dans les friches industrielles permettra d’établir une chaîne d’approvisionnement en Europe centrale afin de mieux répondre à la demande croissante de nos clients pour des technologies innovantes qui améliorent l’efficacité énergétique de leurs applications », a déclaré Hassane El-Khoury, Président et CEO d’onsemi. « Grâce à une étroite collaboration avec le gouvernement tchèque, l’expansion permettra également d’améliorer notre production de semi-conducteurs de puissance intelligents qui sont essentiels pour aider l’Union européenne à réaliser ses ambitions de réduire de manière significative les émissions de carbone et l’impact environnemental. »

L’innovation au service des semi-conducteurs de puissance

Dans l'attente de toutes les approbations réglementaires et incitatives finales1, il s'agit de l'un des investissements privés les plus importants de l'histoire de la République tchèque, qui contribuera à la prospérité et au dynamisme économique de la région de Zlín. onsemi est l'une des premières entreprises à investir dans la fabrication de semi-conducteurs avancés en Europe centrale. Grâce à cet investissement, l'entreprise contribuera au positionnement stratégique de la région dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs de l'UE et démontrera que tous les pays de l'UE peuvent bénéficier de la loi sur les puces européennes. L'annonce reflète également l'alignement stratégique d'onsemi sur les objectifs primordiaux de l'European Chips Act, à savoir l'augmentation de la part de marché et le progrès technologique pour renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs de l'UE à une époque où la demande ne cesse de croître.

Onsemi, référence mondiale

Le carbure de silicium est un matériau essentiel pour les applications à haute puissance et à haute température, mais il est extrêmement difficile à produire. onsemi est l’une des seules entreprises au monde capables de fabriquer des semi-conducteurs à base de carbure de silicium, de la croissance des cristaux aux solutions de packaging avancées. En développant ses installations de production en République tchèque, onsemi pourra garantir un approvisionnement extrêmement rapide à ses clients, renforçant ainsi son leadership dans les solutions d’alimentation intelligentes. Cette intégration permettra également à onsemi de tirer parti de ses dernières avancées en matière de recherche et de développement (R&D) pour maximiser l’efficacité de la fabrication et de la production.

1 Y compris l’approbation de l’incitation à l’investissement par le gouvernement de la République tchèque et sa notification à la Commission européenne