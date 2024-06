Intersolar 2024 : SolarEdge dÃ©voile sa nouvelle gÃ©nÃ©ration de solutions rÃ©sidentielles Solaire & Stockage

SolarEdge a présenté lors d’Intersolar ses Solutions Solaires & Stockages nouvelle génération pour le segment croissant des grandes installations résidentielles en Europe. En prime, la simplification des processus d’installation, de mise en service et de maintenance !

SolarEdge, spécialiste mondial des technologies énergétiques intelligentes, a dévoilé à Intersolar 2024 son onduleur solaire triphasé et sa batterie nouvelle génération pour le marché résidentiel européen – dont la disponibilité est prévue pour le second semestre 2025.

Des applications de backup résidentiel complet.

Pour répondre aux besoins des grandes installations solaires résidentielles avec stockage, un segment en pleine croissance, l’onduleur SolarEdge Home nouvelle génération a été conçu pour atteindre une capacité de puissance plus élevée – jusqu’à 20 kW – et assurer des applications de backup résidentiel complet. L’intégration des dernières avancées en matière de commutateurs en carbure de silicium (SiC) permet de réduire considérablement la taille et le poids par kW du nouvel onduleur, tout en augmentant l’efficacité et la densité de puissance pour atteindre le rendement le plus élevé du marché dans sa catégorie. L’onduleur intègre le réseau sans fil SolarEdge Home. « L’architecture modulaire et compacte de la nouvelle batterie permet une flexibilité et une évolutivité en termes de puissance et de capacité. L’architecture modulaire permet d’optimiser les performances de chaque bloc de batterie indépendamment et rend possible un équilibrage automatique entre d’anciens et de nouveaux modules » assure Arnold Bourges, responsable technique de la team France de SolarEdge.

« Des systèmes photovoltaïques avec stockage de plus grandes tailles »

La solution est conçue pour générer plus d’énergie et un meilleur rendement tant à puissance nominale qu’à faible puissance. Lors d’une décharge de la batterie à faible puissance, le rendement est optimisé de manière à maximiser l’autoconsommation dans les systèmes plus grands. Conçu pour prendre en charge l’Interface Backup SolarEdge Home, le système est en mesure de fournir une alimentation de secours de plusieurs jours à l’habitation. Associée au système d’optimisation énergétique SolarEdge ONE, cette solution prend également en compte les tarifs dynamiques (Heures Pleines / Heures Creuses par exemple) afin de réaliser des économies. Pour les installateurs, cette nouvelle offre est pensée pour simplifier et raccourcir considérablement les processus d’installation, de mise en service et de maintenance tout en offrant l’un des plus petits encombrements du secteur. a déclaré : « Notre offre résidentielle nouvelle génération est optimisée pour répondre à la tendance des marchés européens qui tend vers des systèmes photovoltaïques avec stockage de plus grandes tailles. Associée à nos logiciels avancés de gestion de l’énergie, nous sommes bien placés pour offrir une solution différenciante sur ce segment. » conclut Ido Ginodi, chef de produit chez SolarEdge.