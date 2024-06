75 % dâ€™Ã©nergie renouvelable pour la ZAC Plaine Saulnier et le Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis !

Le Territoire Plaine Commune, la ville de Saint-Denis, la SMIREC, ENGIE Solutions, la Région IDF, et l’opérateur de datacentres Equinix ont mis en place un partenariat exclusif pour alimenter le réseau de chaleur de la ZAC Saulnier de Saint-Denis via la récupération de la chaleur fatale émise par le datacentre PA10 situé sur la commune. Inaugurée le vendredi 21 juin dernier, cette nouvelle installation permet désormais d’alimenter via le réseau de chaleur du SMIREC, la ZAC Plaine Saulnier de Saint-Denis et son emblématique Centre Aquatique Olympique, utile aux Jeux de Paris 2024 et à leur héritage, à + de 75% d’énergie renouvelable. Une innovation au cœur du territoire dionysien!

D’une longueur de 90 km, le réseau du SMIREC géré par Plaine Commune Energie via une Délégation de Service Public la Délégation de Service Public est le deuxième réseau de chaleur francilien et dessert en chaleur et en eau chaude sanitaire les villes métropolitaines de Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Stains, L’Ile-Saint-Denis et Aubervilliers, soit l’équivalent de 61 500 logements. Il est géré et exploité par les équipes de Plaine Commune Energie, filiale d’ENGIE Solutions. Le raccordement du datacentre Equinix au réseau de chaleur du SMIREC s’inscrit dans la politique de développement durable du Territoire de Plaine Commune et de la ville de Saint- Denis, visant à apporter des solutions énergétiques vertueuses aux habitants. Ce projet de récupération de chaleur fatale issue d’un datacentre est une première au sein du territoire francilien. C’est dans cette perspective que ce projet ambitieux et innovant est né en collaboration avec Equinix, opérateur du datacentre, les élus du territoire et ENGIE Solutions. Ce partenariat s’inscrit également dans une démarche visant à améliorer la performance environnementale des datacentres en valorisant l’excès de chaleur émise par ce type d’infrastructure.

Concrètement, comment cela fonctionne ?

L’eau du datacentre est récupérée à 28°C et permet de valoriser jusqu’à 6,6 MW de chaleur dégagée par le refroidissement des serveurs à l’aide de pompes à chaleur. Au total, 10 800 MWh supplémentaires de chaleur sont produits. 75 % sont issus d’énergie renouvelable et de récupération pour alimenter en chauffage et eau chaude sanitaire la ZAC Plaine Saulnier et son Centre Aquatique Olympique, dont la Métropole du Grand Paris est maître d’ouvrage. Ce projet vertueux permet d’éviter chaque année 1 800 tonnes de CO₂. Equinix s’est engagé contractuellement à fournir gracieusement cette chaleur pour une durée de 15 ans. Le maillage avec le réseau principal alimenté déjà par la biomasse permet d’assurer l’appoint et le secours énergétique du quartier grâce aux équipements de production. Cette alimentation est rendue possible par le réseau déployé par la Métropole du Grand Paris au sein de la ZAC Saulnier jusqu’au Centre Aquatique Olympique.

Zoom sur le Centre Aquatique Olympique solaire

De son côté, le Centre Aquatique Olympique construit sous maîtrise d’ouvrage de la Métropole du Grand Paris est un équipement avec une haute ambition sur les aspects environnementaux. Près de 90 % des besoins en énergie provient de source renouvelable ou de récupération. Le réseau de chaleur urbain apporte plus de la moitié d’entre eux. D’autres innovations énergétiques sont remarquables et innovantes : récupération de la chaleur fatale des équipements, installation d’une chaudière numérique dans le bâtiment dont la chaleur fatale est récupérée, installation d’une ferme solaire photovoltaïque de près de 5000m² qui permet d’apporter près de 20 % des besoins en électricité du bâtiment. Cette ambition a été poussée jusque dans la forme du bâtiment avec un toiture concave qui permet de réduire le volume d’air à chauffer de 20 %.

Des bénéfices concrets en termes de performance environnementale

En lien avec les acteurs du territoire (collectivités, aménageurs…), Plaine Commune Energie participe au développement du réseau depuis plusieurs années en desservant de nouveaux quartiers et en diversifiant ses sources d’énergies renouvelables et de récupérations. L’introduction de la chaleur fatale dans la part de production du réseau de chaleur du SMIREC, est en complément des énergies déjà déployées : biomasse et géothermie. Cette diversification énergétique innovante permet d’apporter des bénéfices économiques et environnementaux concrets pour les usagers du réseau. Ce projet énergétique ambitieux représente au total 5,7 millions d’euros d’investissement portés par Plaine Commune Energie dans le cadre de son contrat de délégation de service public et la Métropole du Grand Paris au titre de l’aménagement de la ZAC Plaine Saulnier et de la maîtrise d’ouvrage du Centre Aquatique Olympique, avec un soutien financier de 2M €. La Région Ile-de-France et l’Ademe Ile-de-France soutiennent cette opération à hauteur de 1,13 million d’euros.