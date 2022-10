La RÃ©gion Occitanie, Â« Energies solidaires Â» et Â« les amis dâ€™Enercoop Â» sâ€™unissent pour lutter contre la prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique

En France, 18,7% des ménages se trouvent en situation de précarité énergétique. Face à l’inflation des prix de l’énergie, la Région Occitanie en partenariat avec les associations de lutte contre la précarité « Energie Solidaire » et « les amis d’Enercoop » lance le Fonds Energie Solidaire Occitanie. Sa mission : récolter des dons auprès des professionnels locaux d’énergie renouvelable et du grand public pour les reverser au service de projets en faveur de personnes en situation de précarité énergétique : auto-réhabilitation, rénovation de logements insalubres, etc. L’ambition est à terme de toucher via les associations 10 000 ménages par an. La Région, au-delà des aides financières qu’elle alloue aux fonds, fera des dons d’une partie de ses surplus de production réalisés dans le cadre d’opérations d’autoconsommation. Les entreprises peuvent d’ailleurs faire de même. « Les fonds récoltés seront fléchés vers les plus nécessiteux dans une région empreinte de ruralité et où perdurent des passoires énergétiques. Ces actions valent aussi bien pour le froid de l’hiver que pour le confort d’été qui recèle de véritables enjeux de santé. Je lance un appel à tous. Agir est un formidable remède à l’anxiété et au pessimisme » a souligné Agnès Langevine, vice présidente de la Région Occitanie, lors d’une conférence de presse du 10 octobre dernier.