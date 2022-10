Hub Institute et Huawei : confÃ©rence solaire au Palais des CongrÃ¨s de Paris

Le HUB Institute et Huawei organisent conjointement le Renewable Energy Summit Europe 2022. Le rendez-vous est fixé pour le mardi 18 octobre de 14h00 à 17h00 pour un après-midi d’échanges, de partage de visions et de retours d’expériences autour des enjeux du développement des énergies renouvelables, et notamment solaires! L’événement se tiendra au Palais des Congrès de Paris avec des retransmissions en direct et la possibilité de rencontrer des experts du secteur. Vincent Ducrey, CEO du HUB Institute, modérateur de cet événement, accueillera à ses côtés, sur scène, de nombreux acteurs et experts pour 3 tables-rondes et 3 keynotes dédiées aux enjeux des énergies.

Programme :

14:00 – 14:10 : Introduction par Ahmed Sami Ait Hagga – Huawei Technologies France

14:10 – 14:50 : Table-ronde 1 sur le thème : « Marché et régulations » avec Alexandre Roesch – Syndicat des Energies Renouvelables, Benjamin Huriet – Boralex, Paul Elfassi & Catherine Dupuy – BCTG Avocats ainsi que Xavier Daval – KiloWattsol

14:50 – 15:05 : Keynote de David Garcia Puertas – Lightsource bp

15:05 – 15:45 : Table-ronde 2 sur le thème « Technologies & Innovations » avec Cyril Colin – Elum Energy, Lucas Weiss – Voltec, Franklin Bigot – TSE et Werner Coppye – 3E

15:45 – 16:05 : Keynote de Jean-Philippe Salome – EDF

16:05 – 16:45 : Table-ronde 3 sur le thème « Enjeux globaux du solaire et sustainability » avec Bassem Haidar – Avere, Hélène Demaegdt – Synergie Solaire, Eric Pastor – EPF Ecole d’ingénieurs et David Chquiry – Green Tech Innovations

16:45 – 16:55 : Keynote de Nadia Maïzi – The Transition Institute

solar.huawei.com/eu/Events/2022/RESE2022