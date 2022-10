2Ã¨me trimestre 2022 : un volume de raccordement stable, avec 0,54 GW mis en service mais une file dâ€™attente trÃ¨s dynamique

La 43ème édition de l’Observatoire traite de l’activité des installations photovoltaïques au 2ème trimestre 2022 en France. L’édition complète et détaillée est disponible sur le site internet de France Territoire Solaire. Il est d’ores et déjà possible de retenir les conclusions suivantes. Analyse !

Le volume de raccordement des installations PV au 2ème trimestre 2022 s’établit à 536 MW*, équivalent au volume du 1er trimestre 2022 (542 MW). Par rapport au 1er trimestre, ce 2ème trimestre est marqué :

o par une forte hausse du segment « autoconsommation » (totale ou partielle), avec presque 20 000 installations raccordées, ce qui constitue un nouveau niveau record,

o par une hausse légère du segment des installations domestiques (<9 kW), avec 62 MW raccordés, ce qui est un niveau très élevé, o par une légère baisse du segment des moyennes toitures (9 à 100 kW), avec 133 MW raccordés, ce qui reste un niveau élevé, o par une forte hausse du segment des grandes toitures (100 à 250 kW), avec un volume raccordé de 41 MW, o par une forte baisse du segment des très grandes toitures (250 kW à 1 MW), avec un volume raccordé de 6 MW, o par une faible hausse du segment des grandes installations (1 MW et +), avec 282 MW raccordés, ce qui constitue un niveau en baisse par rapport aux trimestres 2021. – La part d’électricité photovoltaïque dans la consommation brute d’électricité en France a atteint un niveau record de 6,21% au terme de ce 2ème trimestre 2022. – La file d’attente est à nouveau marquée par une très forte hausse (avec 1,3 GW de nouveaux projets). Le stock de projets approche les 14 GW au terme de ce 2ème trimestre 2022. Ce trimestre est aussi marqué par un fort mouvement de sortie par abandon, concernant 500 MW de projets. – Le prix de marché de l’électricité étant très haut sur ce 2ème trimestre, on observe à nouveau un impact positif sur les charges publiques et sur tous les segments. Le prix de leur électricité étant inférieur au prix de marché, ces installations permettent de faire des économies de charges publiques.>9 kW), avec 62 MW raccordés, ce qui est un niveau très élevé,

Forte dynamique sur le segment de l’autoconsommation

La part d’électricité photovoltaïque dans la consommation brute d’électricité en France a atteint un niveau record de 6,21% au terme de ce 2ème trimestre 2022. La file d’attente est à nouveau marquée par une très forte hausse (avec 1,3 GW de nouveaux projets). Le stock de projets approche les 14 GW au terme de ce 2ème trimestre 2022. Ce trimestre est aussi marqué par un fort mouvement de sortie par abandon, concernant 500 MW de projets. Par ailleurs, le prix de marché de l’électricité étant très haut sur ce 2ème trimestre, on observe à nouveau un impact positif sur les charges publiques et sur tous les segments. Le prix de leur électricité étant inférieur au prix de marché, ces installations permettent de faire des économies de charges publiques. Sur ce trimestre comme le précédent, le marché des centrales au sol souffre de l’inflation, et connaît un ralentissement. Pour autant les projets continuent d’entrer en masse en file d’attente. Le marché des toitures a été fortement stimulé par l’entrée en vigueur du S21, qui se traduit par un regain d’activité à la fois en termes de raccordements et d’entrées dans la file d’attente (mais aussi de sorties). Enfin, la forte dynamique sur le segment de l’autoconsommation est entretenue par le contexte de hausse des coûts de l’énergie.

Le segment des grandes toitures bénéficie pleinement de l’élévation du seuil du guichet

« La bonne tenue du marché malgré un contexte d’inflation et de hausse des taux, peut s’interpréter à la fois comme une preuve de la résilience de la filière et comme une conséquence des mesures positives prises par l’Etat, qui s’est montré à l’écoute des fédérations professionnelles. Le résultat est là, notamment pour le segment des grandes toitures qui bénéficie pleinement de l’élévation du seuil du guichet, mesure phare portée par l’ensemble de la filière de longue date. Les prochains trimestres permettront de constater si les mesures annoncées cet été se traduiront par un effet positif similaire sur le segment des centrales au sol. Une forte hausse de son rythme annuel de déploiement est indispensable à l’atteinte des objectifs de la PPE à l’horizon 2028 » déclare Antoine Huard, Président de France Territoire Solaire

* NB : les chiffres de cet Observatoire concernent la France continentale, ils sont légèrement différents des chiffres du CGDD, car l’Observatoire n’a pas accès aux données de raccordement et de file d’attente des entreprises locales de distribution (ELD), ces dernières n’étant pas publiées.

www.franceterritoiresolaire.fr