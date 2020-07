Grâce au financement de plus de 300 citoyens coopérateurs, 9 centrales solaires opérationnelles à Paris d’ici fin 2020

Pari gagné pour Enercitif et la Ville de Paris ! Enercitif, la première coopérative parisienne d’énergie renouvelable a poursuivi, malgré le contexte sanitaire inédit, l’installation de ces centrales solaires à Paris. Cet été, quatre d’entre elles seront achevées sur les toits d’établissements publics de la Ville de Paris. Les autres le seront cet automne, dont deux sur des HLM de la ville, suite à la signature de conventions avec des bailleurs sociaux. Ce projet de résilience pour la transition énergétique se renforce grâce aussi au financement participatif des Parisiens qui veulent agir concrètement pour réduire leur empreinte écologique.

Les citoyens, la Ville et les bailleurs sociaux ensemble pour le climat

Pour rappel, en 2019, le Conseil de Paris a mis à disposition d’Enercitif, 9 toitures d’établissements publics parisiens, pour y installer les premières centrales solaires citoyennes. Ce projet devant contribuer au Plan climat de Paris - 100 % renouvelable en 2050, dont 20 % produit localement – et au développement de la participation citoyenne. Aussi, dans le cadre du projet “Quartiers populaires à énergie positive” du Budget participatif, le Conseil de Paris a attribué un cofinancement pour l’installation de ces 9 centrales. Ce budget ajouté à celui des coopérateurs d’Enercitif, permet de disposer d’une enveloppe d’un peu plus d’un million d’euros, pour la réalisation de ce premier programme, et du second, en cours de lancement. Egalement, trois bailleurs sociaux de la Ville de Paris ont rejoint le mouvement. Paris Habitat, RIVP (Régie Immobilière de la Ville de Paris) et Elogie Siemp, ont chacun signé une convention avec Enercitif, dans laquelle ils s’engagent à mettre à disposition deux ensembles HLM chacun. Deux de ces projets seront lancés avant la fin de l’année.

Une solution concrète pour la transition énergétique

Raccordés au réseau fin 2020, les 3 000 m² de panneaux solaires des 9 premières centrales dégageront une puissance totale installée de près de 500 KWc – soit l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 170 foyers (hors chauffage). Les panneaux photovoltaïques sont assemblés en France et en Europe, et installés par des professionnels d’Ile-de-France. Par ailleurs, deux centrales solaires seront développées sur des toitures végétalisées. En parallèle, Enercitif engagera des actions d’information et de sensibilisation à la transition énergétique à destination des Parisiens, et en particulier des élèves des établissements scolaires concernés en partenariat avec les équipes enseignantes.

Les citoyens toujours plus acteurs du changement !

La crise sanitaire a donné lieu à la multiplication d’initiatives vertueuses. De nombreux Français, et notamment de jeunes bénévoles actifs qui ont rejoint la coopérative, réclament un changement de modèle avec des outils concrets pour créer collectivement une relance placée sous le signe de la transition écologique. Le projet Enercitif prend alors tout son sens. Les projets sont nombreux dont six autres centrales en projet pour 2021, et l’ambition d’Enercitif ne s’arrête pas là ! La coopérative a la volonté de développer à la fois le nombre de centrales et la puissance de production, d’intervenir en dehors de Paris ainsi que de coopérer avec d’autres collectifs de la transition écologique.

Enercitif invite donc tous les Parisiens à rejoindre la coopérative et à devenir ainsi co-producteurs d’énergie renouvelable. Chacun peut donner du sens à son épargne en prenant entre une et dix parts (100 € la part) dans la société à gouvernance coopérative. Cette épargne participative permet aux citoyens d’agir à la fois pour la planète et pour leur quartier, avec l’assurance que chaque voix compte, puisque le principe “une personne = une voix” régit les décisions de la coopérative Enercitif s’inscrit dans le mouvement de l’énergie citoyenne, porté par le réseau Energie Partagée, pour le déploiement d’un modèle énergétique décentralisé, maîtrisé par les acteurs citoyens locaux et qui fédère déjà plus de 300 projets sur l’Hexagone.

Un projet résilient qui rapproche les citoyens, les collectivités et les professionnels de l’énergie

La dynamique Enercitif est née de la rencontre du collectif citoyen Enercitif et de la volonté de la Ville de Paris. Il a reçu le soutien de la Région Île-de-France et des acteurs de l’énergie citoyenne. Aussi, Tener’IF, exploitant de la centrale solaire de la Halle Pajol dans le 18 e arrondissement, détenu notamment par Énergie Partagée, est entré au capital d’Enercitif pour appuyer la dynamique citoyenne en Île-de-France. Enercoop, le fournisseur coopératif d’électricité renouvelable, achètera l’électricité produite. Enfin, pour construire et maintenir les centrales solaires, Enercitif s’appuie sur des installateurs photovoltaïques de référence en Ile-de-France.