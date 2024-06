Bouc-Bel-Air : Terr.A et Lendosphere lancent un financement participatif pour 3 toitures photovoltaÃ¯ques

Terr.A annonce l’ouverture d’un financement participatif, via Lendosphere, dédié à la construction de projets photovoltaïques à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône). Avec un objectif de 600 000 euros, cette campagne est réservée en priorité aux habitants de Bouc-Bel-Air puis elle sera ouverte à tous à partir du 24 juin.

Cette levée de fonds est dédiée au financement en prêt rémunéré de projets photovoltaïques, issus de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par la commune de Bouc-Bel-Air pour solariser les bâtiments de la ville, et remporté par Terr.A en février 2023. Les projets qui seront financés via ce financement participatif sont situés sur trois bâtiments communaux de la ville de Bouc-Bel-Air : l’école des pins, l’école de La Salle et l’école Virginie Dedieu. Ces trois projets succèdent aux deux toitures dont les travaux ont déjà commencé, au niveau de l’Hôtel de ville et de l’école de la Bergerie. Les habitants de Bouc-Bel-Air bénéficient d’une priorité : la campagne leur est réservée jusqu’au 23 juin inclus.

Pour Richard Mallié, Maire de Bouc-Bel-Air : « La ville de Bouc-Bel-Air souhaite contribuer à la transition énergétique de notre pays et a choisi, pour cela, de faire confiance à la société Terr.A, séléctionnée via un appel à manifestation d’intérêt (AMI). Le projet est en parfaite cohérence avec notre commune qui a été labellisée « Ville Nature ».

Pour Olivier Aymard, Directeur Général de Terr.A : « Remporter cet Appel à Manifestation d’Intérêt pour le développement de projets photovoltaïques à Bouc-Bel-Air marque une étape significative pour Terr.A. Ce partenariat est le reflet de notre vision : bâtir ensemble une énergie de proximité, décarbonée et résiliente. Il concrétise notre engagement pour une plus grande indépendance énergétique des collectivités françaises et pour une implication concrète des acteurs locaux au service de la transition énergétique. »