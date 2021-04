La premiÃ¨re tour solaire Ã  Ã©nergie positive dâ€™Elithis financÃ© par un programme dâ€™investissement de 2Mdâ‚¬ sera Ã©rigÃ©e Ã  Saint-Ã‰tienne

Le premier des 100 immeubles résidentiels Elithis à « énergie positive » financés par un programme d’investissement de 2 milliards d’euros afin d’offrir des logements à la fois abordables et durables, vient d’être acheté par Catella European Residential Fund III (CER III) à Saint-Étienne (France). Ces constructions fortement équipés en solaire seront achevées dans les 10 prochaines années, avec un bilan carbone qui va au-delà des objectifs que l’Union Européenne s’est fixée pour 2050. Elithis a donc 30 ans d’avance sur la réglementation européenne en la matière et la dépasse déjà aujourd’hui. Et le photovoltaïque d’être partie prenante de ces performances extraordinaires !

Catella Residential Investment Management (CRIM), gérant du fonds CER lll, a créé un partenariat exclusif dans le cadre d’un programme pan-européen d’investissement avec Elithis, groupe immobilier qui conçoit et construit à énergie positive (c’est-à-dire des bâtiments qui génèrent plus d’énergie qu’ils n’en consomment, à des niveaux de prix comparables à ceux d’immeubles classiques). Acheté pour 15 millions d’euros, le projet de Saint-Étienne, livré « clef en main », devient la première conception d’Elithis à intégrer le plan d’investissement résidentiel de 4,8 milliards d’euros de Catella, le plus grand investisseur transfrontalier de ce secteur de l’immobilier en Europe.

Propulser cette percée technologique à travers toute l’Europe

« Les bâtiments d’Elithis sont les logements abordables et durables de demain en Europe. Nous commençons le déploiement d’un programme d’investissement prévu sur 10 ans, d’abord en France puis appelé à s’étendre à d’autres grands marchés comme l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Le concept révolutionnaire de ces immeubles à énergie positive permettra aux occupants de réaliser des économies d’énergies significatives (l’effacement de leur facture d’énergie), sans impact sur les rendements des investisseurs, qui bénéficieront d’un produit au revenu stable, durable et faiblement risqué, offert à des niveaux de loyers accessibles. Tout le monde y gagne et la planète aussi. L’adjectif « évolutif » est le terme qui qualifie le mieux les immeubles Elithis. Catella Residential Investment Management dispose en plus des ressources nécessaires avec son fonds CER III pour propulser cette percée technologique à travers toute l’Europe » précise Xavier Jongen, Directeur général de Catella Residential Investment Management.

223 kWc de photovoltaïque

D’une surface de 4 000 m², l’immeuble de Saint-Étienne imaginé par Elithis abritera, en R+16, 56 logements, près de 500 m² de bureaux et 257 m² de boutiques. Conçu par le cabinet d’architectes PPX, il offrira la possibilité de passer facilement d’un usage résidentiel à un usage tertiaire, assurant sa totale réversibilité. Son bilan énergétique sera positif dès le début grâce à des panneaux photovoltaïques et à son design bioclimatique destiné à protéger l’environnement et à préserver les ressources naturelles. Justement en matière de solaire photovoltaïque, Jean Patrick Carminati et Fabien Vincent, ingénieurs chez Elithis et spécialistes du bilan énergie carbone des tours apportent des précisions, notamment grâce aux retours d’expérience de la tour Elithis Danube de Strasbourg où le bilan de la consommation en énergie primaire annuelle de la tour est surcompensé par le photovoltaïque. Ainsi pour la tour de Saint-Etienne, 223 kWc seront installés sur 405 m² en toiture du bâtiment comme une coiffe mais aussi en façade sur 714 m², via des modules bi-verre noir.

240€ de recettes du solaire reversés aux locataires par an et par logement

« Nous avons travaillé avec les architectes des bâtiments de France. La coiffe qui recouvre la tour sera située au-dessus d’un espace collectif, le véritable cœur social de l’immeuble, et permettra aussi de masquer les locaux techniques. Pour la toiture, nous visons des Maxeon Sun Power de 400 W. Sur le sujet de la façade, nous allons œuvrer avec des acteurs spécialistes du BIPV, avec certaines contraintes à intégrer. En termes de productibles, si la façade représente environ 60% des 223 kWc, elle ne pèsera que 40% du productible. Suffisant pour atteindre l’énergie positive » assurent les deux ingénieurs. L’ensemble de l’électricité produite est revendu au réseau, en revente totale. « L’option PAC avec autoconsommation n’a pas été retenue car le réseau urbain de chaleur a été fortement décarboné et dispose d’un excellent bilan carbone. L’immeuble est donc branché sur le réseau et nous avons dû faire avec les limites des contraintes réglementaires » ajoutent Fabien Vincent. L’intégralité des recettes générées par les installations solaires sera reversé aux locataires soit l’équivalent d’environ 240€ par an et par logement, soit 50% de la facture énergétique annuelle. « De quoi quasiment gommer 100% de la facture électrique » conclut Jean-Patrick Carminati.

Des immeubles à énergie positive au même prix que des bâtiments ordinaires

L’édifice est situé à Saint-Étienne, à l’angle de la rue Cugnot et de la rue de Sergent Rivière, dans le quartier Châteaucreux, où se trouvent le centre d’affaires et la gare centrale de la ville. Ce quartier, en pleine mutation depuis quelques années, allie surfaces commerciales et résidentielles et espaces ouverts, dans un lieu bien desservi par les transports locaux. À 50 km au sud de Lyon, Saint-Étienne est le chef-lieu du département de la Loire. Ville de 170 000 habitants, son économie locale est à forte dominante industrielle. « Notre ADN et les progrès technologiques nous permettent de concevoir et de construire des immeubles à énergie positive au même prix que des bâtiments ordinaires. Il s’agit d’un message fort pour les investisseurs immobiliers et pour nos décideurs : le coût n’est plus un obstacle à l’intégration des plus hauts standards de développement durable dans les constructions résidentielles. Le projet de Saint-Étienne marque une étape importante de notre partenariat avec Catella, car c’est le premier des 100 immeubles que son fonds d’investissement résidentiel en Europe va financer au cours des dix prochaines années. Nous prévoyons de lancer une dizaine de projets du même type en France en 2021. A l’étranger, de nombreux projets devraient se concrétiser dès cette année » a commenté Thierry Bièvre, Président d’Elithis.