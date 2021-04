GSE Integration : Nouvelles Ã©volutions pour le GSE GROUND SYSTEM

GSE Integration présente les évolutions du GSE GROUND SYSTEM qui prendront effet à partir du mois de Mai 2021. Les qualités du produit, l’expertise et l’expérience de l’entreprise permettent d’étendre la garantie du GSE GROUND SYSTEM jusqu’à 20 ans. Cela rend l’accès au solaire avec plus de garantie et plus simple pour tous puisque ce produit ne nécessite pas de demande préalable de travaux et est compatible avec tous les panneaux cadrés du marché.

Autre nouveauté du GSEGROUND SYSTEM, les nouvelles dimensions des

deux solutions de fixation du produit, les barres Z et les rails GSE ON-ROOF qui viennent accompagner l’évolution en largeur et puissance des modules !

Fixation sur Barre Z :

· Nouvelle taille à 2.32m disponible en Mai 2021

· S’adapte aux largeurs de panneaux jusqu’à 1150mm sans découpe

· Trous oblongs continus pour faciliter le positionnement des modules

· Nouveau prix disponible auprès de votre service commercial

Fixation sur Rail ON-ROOF :

· Nouvelle taille à 2.40m disponible en Mai en plus des rails de 2.10m et 3.15m

· S’adapte aux largeurs de panneaux jusqu’à 1290mm sans découpe

· Plusieurs solutions de couplages de rails possibles entre les tailles

· Prix proportionnel au ml actuel

Plusieurs évolutions adaptées aux attentes donc pour fêter les 7 ans de commercialisation de ce système installé aux quatre coins du monde !