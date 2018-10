La plus grande faÃ§ade au monde de cellules PV organiques Heliatek installÃ©e dans le port de Duisburg

Environ 185 m² de films photovoltaïques organiques d’Heliatek ont été installés sur la façade d’un entrepôt de Duisburger Hafen AG, ‘opérateur du plus grand port intérieur au monde, en août dernier. Il s’agit d’un projet né de l’accord de coopération Drehkreuz Energiewende, conclu en 2016 entre Duisburger Hafen AG et Innogy, société expérimentale. L’installation pilote comprend 192 panneaux de film HeliaSol® de trois mètres de long, ce qui en fait la plus grande façade au monde à ce jour pourvue d’une installation photovoltaïque organique (OPV).

HeliaSol® est un film solaire extrêmement léger, très fin et flexible. Il est produit en Allemagne via un processus économe en énergie, rouleau après rouleau. Doté d’un support auto-adhésif, le film peut être appliqué directement sur une variété de surfaces éclectiques sans affecter nullement la structure porteuse. Dans ce projet de Duisburg, les films solaires ont été collés directement sur la façade métallique de l’entrepôt. La ventilation ou le refroidissement des films n’est pas nécessaire. Les films ne perdent ni leur puissance ni leur efficacité à haute température, contrairement à la technologie solaire cristalline. Le chef de projet chargé du développement de l’entreprise chez Duisburger Hafen AG, a ainsi déclaré suite à la réalisation de cette installation : La solution photovoltaïque d’Heliatek est vraiment fascinante et nous sommes ravis par ailleurs d’avoir fait appel à un fabricant allemand. Nous sommes curieux de savoir quels seront les résultats dans les mois à venir.

Les films solaires couvrent une superficie d’environ 185 m² et génèrent autant d’énergie qu’un ménage de 5 personnes en consomme annuellement. Grâce à l’efficience des matériaux et des procédés de fabrication, les films solaires produisent 80 fois plus d’énergie que leur production au cours de leur cycle de vie. Comparés aux émissions de CO2 de divers autres types de production d’énergie, les films solaires d’Heliatek fournissent clairement l’empreinte de CO2 la plus faible, avec 20 g de CO2 par kWh.

Avec l’inauguration d’une nouvelle unité de production en 2020, Heliatek s’engage à façonner activement un avenir énergétique décentralisé et décarbonisé. Et le potentiel est considérable. Il est possible d’utiliser jusqu’à 10 millions de m² de façades et de combles pour la production d’énergie solaire. Depuis 2016, Innogy SE collabore avec Heliatek GmbH et soutient activement la préparation de son entrée sur le marché. Martin Neweling, chef de projet pour la stratégie de groupe chez Innogy SE, précise: Nous sommes ravis d’avoir créé une nouvelle façade solaire respectueuse de l’environnement avec Heliatek en Allemagne. L’extérieur du bâtiment de Duisport a reçu une seconde peau qui génère de l’énergie. Nous acquérons peu à peu de l’expérience en matière de manipulation du produit. Le temps d’installation actuel de quelques minutes par film est impressionnant. Le film solaire prêt à l’emploi HeliaSol®, constituent une solution hautement efficace pour atteindre les objectifs du gouvernement fédéral visant à atteindre un niveau de construction climatiquement neutre d’ici 2050.

