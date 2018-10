Le systÃ¨me d'irrigation alimentÃ© par Ã©nergie solaire change la vie de 600 agriculteurs

Le Malawi dispose d’importantes ressources en eau, avec notamment le troisième plus grand lac d’Afrique. Ces ressources sont cependant difficiles d’accès en raison de problèmes au niveau de l’infrastructure énergétique locale. L’installation de mini-réseaux décentralisés utilisant des modules solaires de conception robuste constitue une solution durable à cette problématique. Le système d’irrigation de Bakasala puise l’eau du Shire, la plus grande rivière du pays. L’objectif du projet est d’améliorer l’utilisation des sols et la gestion des bassins versants dans le fleuve Shire en résolvant les problématiques environnementales et sociales sous-jacentes.

Ce système alimenté par énergie solaire assure l’irrigation durable et économique de 50 hectares de cultures, dont des champs de maïs, un produit largement utilisé au Malawi pour cuisiner la denrée de base nommée « nshima ». Avant ce projet, cette tâche était effectuée manuellement à l’aide de pompes à pédales, ou en allant directement récupérer l’eau de la rivière avec des récipients. Outre cette transformation du quotidien de plus de 600 agriculteurs locaux, le nouveau système assure l’irrigation régulière des cultures, augmentant ainsi leur rendement et leurs revenus, ce qui profite à l’ensemble de la communauté.

L’énergie solaire a donc un rôle important à jouer dans le développement de projets d’irrigation durable locaux

« Actuellement, près de 450 agriculteurs possèdent des portions de terres ici, mais notre objectif est d’atteindre le nombre de 600 producteurs. En tant que FSID, nous sommes conscients que le fait d’apporter ce système à ces communautés est une façon de leur fournir des sources de revenus alternatives, et de leur éviter d’exploiter leurs ressources naturelles. » Commente la société d’exploitation. « Nous avons dirigé plusieurs projets au Malawi depuis 2013 (plus de 70). Tous s’appuient sur des modules solaires Sharp, car ces derniers offrent une haute qualité et de solides garanties. La plupart de ces projets basés sur des panneaux photovoltaïques sont destinés à une irrigation à moyenne échelle, mais certains serviront également à l’électrification rurale grâce à des mini réseaux décentralisés. Bien que le Malawi dispose d’importantes ressources hydriques, le pays ne dispose pas de l’infrastructure énergétique nécessaire pour les gérer et les exploiter, par exemple pour l’irrigation des terres. L’énergie solaire a donc un rôle important à jouer dans le développement de projets d’irrigation durable locaux. » ajoute la société Seine Tech, responsable de l’installation des modules.

