Genelios dÃ©voile GenPark Camp : une ombriÃ¨re photovoltaÃ¯que spÃ©cialement conÃ§ue pour les camping-cars et espaces de loisirs

Fabricant et distributeur franÃ§ais de solutions photovoltaÃ¯ques dÃ©diÃ©es Ã lâ€™autoconsommation, Genelios prÃ©sente en exclusivitÃ© GenPark Camp, une nouvelle ombriÃ¨re solaire pensÃ©e pour les camping-cars, campings, aires de services et espaces de loisirs.Â Cette innovation sera prÃ©sentÃ©e en avant-premiÃ¨re auÂ Salon EnerGaÃ¯a 2025Â Ã Montpellier (Stand C06 â€“ Hall A2)Â !

Â

A lâ€™instar des derniÃ¨res innovations de Genelios, GenPark Camp est le fruit dâ€™un travail dâ€™Ã©coute et dâ€™observation des usages de ses clients afin dâ€™identifier leurs attentes en matiÃ¨re dâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique, de confort et de valorisation des espaces extÃ©rieurs. Cette dÃ©marche a permis de concevoir une solution combinant production dâ€™Ã©nergie, protection des vÃ©hicules et intÃ©gration esthÃ©tique.

Une puissance de 8kWc

DotÃ©e deÂ 16 modules photovoltaÃ¯ques intÃ©grÃ©s, lâ€™ombriÃ¨re offre une puissance deÂ 8 kWc. Sa structure autoportÃ©e en aluminium estÂ modulaire, duplicableÂ et sâ€™adapte Ã tout type de terrains grÃ¢ce Ã des fondations au choix (pieux ou longrines bÃ©ton). Le systÃ¨me de montage dÃ©veloppÃ© par Genelios garantit une installation rapide (lâ€™entreprise propose dâ€™ailleurs une formation gratuite et une assistance Ã la 1Ã¨re installation pour les installateurs), un chantier simplifiÃ© et une durabilitÃ© renforcÃ©e. Les finitions Qualicoat Classe 2 et Qualimarine assurent une tenue optimale dans des environnements exposÃ©s. Enfin, cette nouvelle ombriÃ¨re dispose Ã©galement dâ€™une certification technique sous ETN, comme lâ€™ensemble de sa gamme.

Une garantie de 10 ans

ConÃ§ue et fabriquÃ©e en France, GenPark Camp bÃ©nÃ©ficie dâ€™uneÂ garantie de 10 ansÂ (25 ans pour le laquage)Â et sâ€™inscrit dans la volontÃ© de la marque de proposer des solutions solaires robustes, fiables et accessibles, adaptÃ©es aux usages rÃ©sidentiels comme professionnels. Genelios enrichit ainsi sa gamme dâ€™ombriÃ¨res GenPark. Et avec cette derniÃ¨re innovation, l’entreprise confirme sa mission : innover pour rendre accessible Ã tous lâ€™Ã©nergie renouvelable.