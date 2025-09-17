La Plateforme Verte : grande confÃ©rence consacrÃ©e Ã  la prÃ©sentation des travaux des groupes de travail

La Plateforme Verte organise le 17 novembre prochain Ã Paris une confÃ©rence dÃ©diÃ©e Ã la prÃ©sentation des groupes de travail sur les thÃ©matiques suivantes : lâ€™autoconsommation, le stockage, lâ€™agrivoltaÃ¯sme, les corporate PPA, la RSE, le gaz et les carburants verts, ainsi que la mobilitÃ© Ã©lectrique. Les membres de La Plateforme Verte collaborent sur des pistes de rÃ©flexion et dâ€™action au sein de ces 7 Groupes de Travail. Ils se retrouvent rÃ©guliÃ¨rement (en rÃ©unions physiques et/ou tÃ©lÃ©phoniques) en leur nom propre ou au nom de leur entreprise, pour avancer et Ã©changer sur des sujets dÃ©finis en amont liÃ©s au thÃ¨me de chaque Groupe.

Au programmeÂ :

Introduction par la PrÃ©sidente de La Plateforme Verte Sylvie Perrin

PrÃ©sentation des travauxÂ : GT Autoconsommation menÃ© par Alexandra Batlle GT Stockage menÃ© par Corentin Baschet GT AgrivoltaÃ¯sme menÃ© par Pierre Guerrier GT Corporate PPA menÃ© par Alexandre Soroko GT RSE menÃ© par Nathalie Guennoc GT Gaz et carburants verts menÃ© par TimothÃ© Husser GT MobilitÃ© Ã©lectrique menÃ© par Alex Metz



Conclusion par les membres du bureau de LPVÂ : AndrÃ© Joffre, Benoit Lemaignan, Eric Reisse, Guy Auger, Jean-Yves Grandidier, Marc-Etienne Mercadier, Pascale Courcelle et StÃ©phane Pasquier

Pour sâ€™inscrire contact@laplateformeverte.orgÂ avant le 3 novembre

www.laplateformeverte.org