Cap Vert Energie finalise lâ€™acquisition de cinq centrales photovoltaÃ¯ques pour une puissance de 21 MWc auprÃ¨s de RES

Cap Vert Energie, la marque historique du groupe CVE en France, vient de finaliser auprès de RES, leader mondial indépendant dans le domaine des renouvelables, l’acquisition de cinq centrales photovoltaïques au sol d’une puissance totale de 21MWc. L’acquisition a été effectuée en partenariat avec RGReen, à travers sa société de gestion dédiée au financement de la transition énergétique. Il s’agit d’une acquisition significative pour le groupe CVE, réalisée dans un contexte fortement concurrentiel et dans des délais courts.

Les cinq projets, tous développés par RES et lauréats de la 4ème tranche de l’appel d’offres CRE, sont situés en Occitanie, en région Sud et en Bretagne. L’une des centrales au sol, située sur un ancien centre d’enfouissement technique près de Nîmes, est déjà en exploitation depuis juillet 2018. Les quatre autres projets sont prêts à être construits et sont situés sur des terrains anthropisés impropres à l’agriculture. « Cette acquisition vient renforcer notre parc de centrales photovoltaïques au sol, qui représente plus de 50% de l’énergie solaire produite par CVE en France. Ce succès repose principalement sur les compétences internes avec à la fois un bureau d’études intégré, des équipes dédiées au financement, procurement, à la construction et l’exploitation pour mener à bien ce type de projet. Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat avec RES, une entreprise avec laquelle nous partageons des valeurs communes », explique Pierre de Froidefond, Associé fondateur de CVE.

Sébastien Dubois, Directeur Général de RES, déclare « RES se réjouit de cette nouvelle opération avec CVE, qui consolide nos liens de partenariat et confirme une complémentarité pertinente entre les deux entreprises. RES confirme ainsi son leadership dans le développement et la réalisation de projets solaires, éoliens et stockage. Par ailleurs, RES accompagne un nombre grandissant d’acteurs engagés pour la transition énergétique, en France comme à l’étranger, en assurant la gestion et l’optimisation de leurs actifs ».

Pour ces opérations, CVE mobilise son équipe en ingénierie financière et son réseau de partenaires financiers. Ces acquisitions peuvent nécessiter la mise en place de structurations complexes et optimisées. Réalisées sans recours à des conseils externes, elles illustrent parfaitement la capacité de CVE, à poursuivre sa stratégie de développement dans un environnement de plus en plus compétitif et exigeant. Cette croissance externe participe à l’atteinte des objectifs du groupe de disposer d’une puissance installée de 1,7 GWc à horizon 2024. CVE poursuit en parallèle le développement de centrales photovoltaïques, biogaz et hydro pour les financer, les construire et les exploiter en propre.