La planification visuelle du toit dans KOSTAL Solar Plan simplifie et visualise la conception des installations

Une nouvelle fonctionnalitÃ© du KOSTAL Solar Plan â€“ la planification visuelle 2D du toit â€“ facilite dÃ©sormais le quotidien des installateurs et permet une planification plus rapide et plus prÃ©cise des projets photovoltaÃ¯ques. GrÃ¢ce Ã cet outil, les installateurs peuvent effectuer une premiÃ¨re Ã©valuation du toit et prÃ©senter Ã leurs clients une reprÃ©sentation initiale de lâ€™installation prÃ©vue.

La crÃ©ation dâ€™un plan visuel de toiture se fait en trois Ã©tapes simples :

1. SÃ©lection de la surface du toit : La surface est dÃ©finie en cliquant sur les coins du toit.

2. Orientation de la surface : Choisissez entre toit inclinÃ© ou toit plat, puis rÃ©glez lâ€™inclinaison.

3. Placement des modules : SÃ©lectionnez le module photovoltaÃ¯que et dÃ©finissez sa position sur le toit.

Des fonctionnalitÃ©s supplÃ©mentaires comme la transparence des modules facilitent lâ€™identification des zones non exploitables et prennent en compte les distorsions des images.

La planification visuelle du toit offre de nombreux avantages aux installateurs :

Gain de temps : Ã‰valuation rapide et visualisation immÃ©diate

Utilisation intuitive : Moins de clics, une planification plus rapide

RÃ©duction des erreurs : RepÃ©rage facile des zones dâ€™exclusion et des distorsions

FlexibilitÃ© : DiffÃ©rents types de toitures et jusquâ€™Ã 4 gÃ©nÃ©rateurs par projetÂ

PrÃ©cision technique et simplicitÃ© dâ€™utilisation

La planification 2D repose sur des images satellites rÃ©elles ou sur des plans importÃ©s, offrant une base solide pour la conception. GrÃ¢ce Ã lâ€™entrÃ©e prÃ©cise des dimensions du toit, de lâ€™inclinaison et des tailles de modules, les planificateurs obtiennent une reprÃ©sentation rÃ©aliste de lâ€™installation â€“ dÃ¨s les premiÃ¨res phases du projet.

IntÃ©gration complÃ¨te dans KOSTAL Solar Plan

La planification du toit en 2D est entiÃ¨rement intÃ©grÃ©e dans lâ€™application KOSTAL Solar Plan existante. Cela signifie : aucun outil supplÃ©mentaire, pas de double saisie, aucune charge de travail supplÃ©mentaire. Toutes les donnÃ©es gÃ©nÃ©rÃ©es sont directement intÃ©grÃ©es dans la suite de la planification du projet et le dimensionnement des composants KOSTAL. La visualisation ne facilite pas seulement la planification technique, elle constitue Ã©galement un excellent support lors des Ã©changes avec les clients. Les futurs propriÃ©taires dâ€™installations photovoltaÃ¯ques peuvent mieux comprendre le projet â€“ ce qui accÃ©lÃ¨re nettement leur prise de dÃ©cision.

OptimisÃ© pour une utilisation mobile

La planification visuelle fonctionne directement dans le navigateur â€“ y compris sur tablettes et ordinateurs portables sur site. Les installateurs peuvent ainsi effectuer une premiÃ¨re Ã©valuation, documenter la planification, dÃ©placer les modules ou dÃ©limiter des zones â€“ le tout en quelques minutes.

Mises Ã jour rÃ©guliÃ¨res et Ã©volution continue

KOSTAL amÃ©liore en permanence le Solar Plan â€“ y compris la planification du toit. Ã€ lâ€™avenir, dâ€™autres fonctionnalitÃ©s comme la vue 3D, la dÃ©tection automatique des toits ou des outils dâ€™analyse de lâ€™ombrage sont prÃ©vues.

Avec la nouvelle planification visuelle du toit, KOSTAL simplifie le processus de planification photovoltaÃ¯que et garantit une plus grande efficacitÃ© pour les installateurs, ainsi quâ€™une planification claire et prÃ©cise pour les futurs propriÃ©taires.