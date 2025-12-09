La passe de trois pour Solstyce Ã  ChambÃ©ry

Depuis 2018, lâ€™agence RhÃ´ne-Alpes du Groupe Solstyce accompagne la commune de ChambÃ©ry dans sa transition Ã©nergÃ©tique. AprÃ¨s avoir rÃ©alisÃ© plusieurs projets photovoltaÃ¯ques emblÃ©matiques pour les zones dâ€™activitÃ©s et le pÃ´le urbain, elle installe aujourdâ€™hui sa 3Ã¨me centrale solaire, cette fois-ci pour le compte de la SAS Arnaud, acteur historique de la distribution alimentaire.

ImplantÃ©e Ã ChambÃ©ry depuis 2018, lâ€™agence RhÃ´ne-Alpes du Groupe Solstyce sâ€™est imposÃ©e comme un acteur majeur de la transition Ã©nergÃ©tique du territoire. Depuis plusieurs annÃ©es, elle accompagne le dÃ©veloppement de projets photovoltaÃ¯ques structurants pour le pÃ´le urbain de ChambÃ©ry et ses zones dâ€™activitÃ©s environnantes.

Des centrales pour Groupama et Vinci

En 2024, lâ€™agence a livrÃ© la centrale du projet Patriarche, menÃ©e en collaboration avec Albioma pour le groupe Groupama. Cette installation de 151 kWc se distingue par sa charpente spÃ©cifique, qui surÃ©lÃ¨ve les panneaux de trois mÃ¨tres pour former un ensemble circulaire. La mÃªme annÃ©e, lâ€™agence a rÃ©alisÃ© le projet Piochet, pour CitinÃ©a (filiale de Vinci), dans le cadre de la rÃ©habilitation Ã©nergÃ©tique dâ€™un ensemble de logements sociaux. Une centrale photovoltaÃ¯que de 260 kWc y a Ã©tÃ© installÃ©e, tÃ©moignant de lâ€™expertise de lâ€™agence en solutions solaires adaptÃ©es au territoire chambÃ©rien. Â« Ces projets Ã ChambÃ©ry reflÃ¨tent notre savoir-faire et la confiance des acteurs locaux. Notre implantation locale nous permet de proposer des solutions photovoltaÃ¯ques fiables, performantes et adaptÃ©es aux besoins de notre territoire Â» souligne LÃ©o Lefevre â€“ Directeur de lâ€™agence RhÃ´ne Alpes du Groupe Solstyce.

SAS ArnaudÂ : une 3Ã¨me centrale solaire au cÅ“ur du bassin chambÃ©rien

Acteur historique de la distribution de matiÃ¨res premiÃ¨res pour les boulangers, pÃ¢tissiers et mÃ©tiers de bouche, la SAS Arnaud franchit une nouvelle Ã©tape dans sa transition Ã©nergÃ©tique en sâ€™associant Ã lâ€™Agence RhÃ´ne-Alpes du Groupe Solstyce. ImplantÃ©e Ã Chignin (73800), dans lâ€™aire urbaine de ChambÃ©ry, lâ€™entreprise a confiÃ© la solarisation de sa plateforme logistique au Groupe Solstyce, avec le soutien de la Banque de la Transition Ã‰nergÃ©tique, engagÃ©e dans le financement de projets durables. Pour ce chantier, deux solutions du Groupe Solstyce ont Ã©tÃ© mobilisÃ©es : lâ€™Ã©tanchÃ©itÃ© toiture, avec le soudage du systÃ¨me dâ€™intÃ©gration photovoltaÃ¯que, et lâ€™Ã©nergie solaire, avec la conception et lâ€™installation complÃ¨te de la centrale. Cette rÃ©alisation illustre lâ€™efficacitÃ© dâ€™une approche intÃ©grÃ©e – Ã©tanchÃ©itÃ© et Ã©nergie solaire – combinÃ©e Ã un accompagnement de proximitÃ©, marque de fabrique de lâ€™Agence RhÃ´ne-Alpes du Groupe Solstyce.

