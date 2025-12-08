En route vers la transition Ã©nergÃ©tique ! Le CrÃ©dit Agricole du Morbihan et IEL accompagne les entreprises dans leurs projets PV

Le CrÃ©dit Agricole du Morbihan renforce son engagement en faveur de lâ€™accompagnement de la transition Ã©nergÃ©tique du territoire morbihannais, en signant un partenariat avec IEL, acteur rÃ©gional des Ã©nergies renouvelables. Lâ€™objectif : proposer aux professionnels une solution clef en main pour leurs projets photovoltaÃ¯ques, quâ€™ils soient en autoconsommation ou en vente totale dâ€™Ã©lectricitÃ©.

La collaboration stratÃ©gique entre le CrÃ©dit Agricole du Morbihan et IEL, deux acteurs engagÃ©s et complÃ©mentaires, offre un accompagnement sur-mesure aux porteurs de projets souhaitant se tourner vers lâ€™Ã©nergie solaire. Cette alliance sâ€™inscrit pleinement dans une volontÃ© commune de soutenir le dÃ©veloppement Ã©conomique local tout en contribuant Ã la rÃ©duction de lâ€™empreinte carbone du territoire.

Une solution clef en main, de la conception au financement

GrÃ¢ce Ã cette collaboration, les porteurs de projet bÃ©nÃ©ficient dâ€™une approche personnalisÃ©e (analyse du besoin Ã©nergÃ©tique et Ã©tude de faisabilitÃ© du projet), dâ€™un accompagnement technique fiable (installation et suivi rÃ©alisÃ©s par IE) et dâ€™un financement adaptÃ© (solutions de conseil, protection et financement personnalisÃ© par les Ã©quipes du CrÃ©dit Agricole du Morbihan). Ce dispositif est une nouvelle opportunitÃ© pour lâ€™ensemble des entrepreneurs (agriculteurs, professionnels & entreprises) de sâ€™engager sur le chemin de la durabilitÃ© tout en sÃ©curisant leur charge Ã©nergÃ©tique et en valorisant leur patrimoine professionnel.

Un partenariat dÃ©jÃ concrÃ©tisÃ© sur le terrain

La sociÃ©tÃ© SAS Ã‰tudes Environnement, bureau dâ€™Ã©tudes environnementales basÃ© Ã Questembert et dirigÃ© par Vincent Labeyrie, illustre la rÃ©ussite de cette dÃ©marche. Il explique : Â« GrÃ¢ce Ã ce partenariat, nous avons pu Ã©quiper la toiture de notre bÃ¢timent dâ€™une centrale photovoltaÃ¯que de 81 kWc Â». Dispositif installÃ© par IEL et financÃ© par le CrÃ©dit Agricole du Morbihan. Ce projet tÃ©moigne de la complÃ©mentaritÃ© entre accompagnement bancaire et expertise technique, au service de la performance Ã©nergÃ©tique des entreprises du territoire.