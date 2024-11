La nouvelle interface utilisateur de la WebdynSunPM augmente la productivitÃ© des installateurs

Webdyn, spécialiste de solutions IoT pour la gestion des énergies, annonce une évolution majeure de son produit phare, WebdynSunPM, destiné au monitoring des installations solaires. Avec cette nouvelle version, l’interface utilisateur a été totalement repensée pour offrir une expérience plus intuitive et accessible, tout en intégrant des fonctionnalités avancées comme la détection automatique des onduleurs et une gestion étendue des scripts pour une performance optimisée. Une interface intuitive pour améliorer la rapidité de prise en main !

La nouvelle interface de WebdynSunPM a été développée en gardant à l’esprit les besoins des utilisateurs. Ergonomique et facile à prendre en main, elle permet une mise en route rapide du monitoring des installations solaires, rendant ainsi la gestion quotidienne des systèmes photovoltaïques plus fluide et efficace.

Une détection automatique des onduleurs intégrée

L’une des nouveautés majeures de cette version est l’intégration de la détection automatique des onduleurs directement dans le produit. Cette fonctionnalité innovante simplifie considérablement le processus d’installation et de configuration. En quelques clics, le système détecte et configure automatiquement les onduleurs, réduisant ainsi le temps nécessaire pour le démarrage du monitoring et minimisant les erreurs humaines.

Gestion des fichiers de définition personnalisables

En complément, la WebdynSunPM propose désormais plusieurs fichiers de définition intégrés, qui permettent une reconnaissance rapide des différents équipements utilisés. Les utilisateurs peuvent également ajouter manuellement des fichiers de définition, offrant ainsi une flexibilité dans la gestion des équipements connectés à leurs installations solaires.

Gestion complète des licences de scripts avancés

Cette nouvelle version permet aussi de gérer facilement les licences de scripts, facilitant ainsi l’intégration de fonctionnalités spécifiques à chaque installation. Les utilisateurs peuvent notamment activer des scripts pour des cas d’usage variés tels que :

La gestion de l’autoconsommation avec réinjection dans le réseau,

La gestion des générateurs pour optimiser la production énergétique,

La gestion des bornes IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules Électriques) et des batteries de stockage, pour une utilisation plus intelligente et écologique des ressources énergétiques.

Un outil conçu pour les professionnels de l’énergie solaire

La WebdynSunPM s’adresse aux professionnels du secteur solaire qui recherchent un équipement complet, flexible et facile à utiliser pour optimiser la performance de leurs installations. Grâce à ces améliorations, les utilisateurs bénéficient d’une gestion simplifiée des équipements et d’un suivi en temps réel des performances énergétiques, tout en ayant la possibilité d’adapter les fonctionnalités à leurs besoins spécifiques. Avec cette version, Webdyn réaffirme son engagement à proposer des solutions innovantes qui facilitent la transition vers des énergies renouvelables et optimisent l’exploitation des installations photovoltaïques.