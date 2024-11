Altens s’engage dans le dÃ©veloppement de lâ€™autoconsommation collective pour les collectivitÃ©s locales

Altens, expert en solutions bas-carbone, renforce son engagement environnemental en accompagnant les communes dans leurs projets d’autoconsommation collective, notamment par l’installation d’ombrières photovoltaïques en monobloc béton auto-lesté, sans fondation. Une solution clé en main en tiers-investissement !

Altens accélère ses projets de solarisation à destination des collectivités. Son offre PUR-SUN permet aux collectivités de valoriser leur consommation d’énergie verte en autoconsommation collective (ACC). Ce dispositif partage la production des centrales photovoltaïques avec plusieurs consommateurs distincts, intégrés au patrimoine des collectivités. Pour chaque projet d’ACC, Altens propose une solution hybride combinant autoconsommation collective et individuelle (ACC et ACI), garantissant une distribution directe de l’énergie aux consommateurs proches du site de production

L’autoconsommation collective : une solution écologique et économique

« Les collectivités sont en première ligne pour décarboner leurs territoires et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elles sont également attendues pour accélérer la solarisation dans les zones dédiées aux énergies renouvelables. C’est dans ce contexte qu’Altens élargit ses offres de décarbonation, notamment avec PUR-SUN, pour favoriser l’autoconsommation collective au service de nos territoires », explique Étienne Valtel, Directeur général d’Altens. Grâce à cette approche, les communes bénéficient d’une énergie renouvelable et locale à un tarif optimal, ce qui leur permet de réduire durablement leur empreinte carbone tout en maîtrisant le coût de leurs factures d’électricité sur plusieurs années. Pour assurer un approvisionnement énergétique local et optimal, les projets d’autoconsommation collective doivent respecter des règles spécifiques. Ainsi, les points de soutirage et d’injection doivent se situer sur le réseau public basse tension et répondre à des critères géographiques et de puissance :

Distance maximale : 2 km entre les deux points les plus éloignés.

Possibilité de dérogation pour les zones peu denses* : jusqu’à 10 km en zone rurale ou périurbaine, et jusqu’à 20 km en zone rurale isolée.

Puissance cumulée maximale de production : 3 MW (ou 0,5 MW pour les zones non interconnectées).

Altens déploie une solution d’ombrières photovoltaïques en béton auto-lestées dans le cadre de son offre PUR-SUN

Pour répondre aux besoins de solarisation des entreprises et des collectivités, ainsi qu’aux exigences de la loi APER, Altens propose une solution clé en main pour la construction de centrales photovoltaïques sur les parkings. Les ombrières photovoltaïques en béton, auto-lestées et sans fondations, présentent de nombreux avantages : des coûts et des délais d’installation réduits, ainsi qu’un impact minimal sur les infrastructures existantes. Fabriquées à partir de matériaux non corrosifs, ces ombrières en béton sont particulièrement adaptées aux environnements exposés à l’air marin et aux conditions climatiques difficiles. Elles offrent une longévité exceptionnelle sans nécessiter de maintenance lourde, constituant ainsi une alternative robuste et économique aux structures en acier galvanisé. Altens propose ainsi une gamme complète d’ombrières répondant aux différents besoins de ses clients, qui peuvent choisir entre des structures en béton auto-lestées et des ombrières métalliques galvanisées, pour des solutions sur-mesure en autoconsommation collective.

Altens investit en faveur du photovoltaïque

Dans un contexte économique tendu, Altens a souhaité renforcer sa position de partenaire de la décarbonation en intervenant en tant que tiers investisseur. L’entreprise a donc décidé d’investir pour soutenir les projets de solarisation. ALTENS, en mettant à disposition ses centrales photovoltaïques, s’assure de la bonne gestion financière, légale et réglementaire de ses projets. Du développement à la maintenance, ALTENS intègre toutes les activités inhérentes nécessaires à la contractualisation des contrats PPA (« power purchase agreement »), de couplage et de mise à disposition, ainsi que des baux emphytéotiques. Les clients d’Altens pourront par conséquent préserver leur capacité d’investissement et bénéficier immédiatement d’un gain financier dès la mise en service de l’installation. « Avec cet engagement, ALTENS renforce sa position d’acteur clé de la décarbonation en aidant les collectivités à adopter un modèle énergétique résilient et durable, en accord avec les enjeux écologiques actuels. Nos ombrières photovoltaïques en béton auto-lestée, sans fondation, apportent une réponse rapide et pérenne aux collectivités dans leur transition énergétique », précise Etienne Valtel.