Galileo acquiert la division dÃ©veloppement de grands projets renouvelables de la sociÃ©tÃ© bretonne Quenea

Quenea, société française basée à Carhaix-Plouguer en Bretagne, active dans l’éolien terrestre et le photovoltaïque, et Galileo, plateforme paneuropéenne de développement et d’investissement dans le secteur des énergies renouvelables, annoncent l’acquisition par Galileo de la branche développement grands projets de Quenea. Décryptage de l’opération !

Le périmètre du premier closing comprend une équipe d’une trentaine d’experts du secteur, dirigée par Pauline Caro, et un portefeuille de projets éoliens et photovoltaïques en développement d’une capacité totale d’environ 140 MW. La taille du portefeuille pourrait augmenter à la suite d’autres closings dans les mois à venir et de nouvelles initiatives de prospection développées organiquement par l’équipe.

« Le support de Galileo permettra à l’équipe de renforcer ses compétences »

Fondée en 1996 par Pascal Quenea, pionnier dans les énergies renouvelables en France, la société Quenea, historiquement concentrée sur les installations solaires en toiture, s’est élargie au début des années 2000 avec la création d’une branche dédiée au développement de grands projets éoliens et solaires au sol, principalement dans le Grand Ouest de la France. Forte d’un développement de près de 300 MW, l’équipe de cette branche d’activité de Quenea a su parfaire son expérience et son expertise dans le secteur. L’acquisition par Galileo de la division développement de grands projets renouvelables de Quenea permet à son fondateur de se recentrer sur son activité historique. « Le secteur des énergies renouvelables, en constante évolution, nécessite d’expertises de plus en plus pointues, tant à l’amont – dans les activités de développement – qu’à l’aval – soit dans la construction, l’exploitation et la commercialisation de l’électricité. Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, le support de Galileo permettra à l’équipe de renforcer ses compétences pour développer des outils de production d’électricité renouvelable de grande qualité » commente Pascal Quenea, fondateur de Quenea.

« La France représente un marché d’énergie dynamique avec toujours un fort potentiel de développement »

Pour Galileo, acteur de la transition énergétique déjà actif dans plusieurs pays européens, l’intégration des activités de développement grands projets de Quenea permet le renforcement de la présence en France en acquérant les capacités d’un opérateur compétent et attaché aux territoires dans lesquels il est reconnu. L’équipe de développement, de son côté, peut bénéficier du soutien de Galileo pour élargir ses activités, notamment dans les métiers de la commercialisation de l’énergie et la réalisation des projets, et étendre la présence régionale. « La France représente un marché d’énergie dynamique avec toujours un fort potentiel de développement. Nous constatons que les énergies renouvelables représentent les seules sources de production additionnelles qui sont activables à court et moyen terme pour soutenir l’indépendance énergétique de la France et fournir une énergie verte et compétitive pour les consommateurs. Cette acquisition permet de combiner la longue expérience de l’équipe de Quenea dans le développement de projets éoliens et photovoltaïques en France et sa forte présence territoriale avec les capacités distinctives de Galileo en Europe. Nous sommes très heureux de pouvoir travailler avec une équipe aussi compétente, dirigée par Pauline Caro dans le rôle de Directrice Générale de cette plateforme de développement, et d’unir nos forces pour apporter une contribution encore plus significative à la transition énergétique en France » déclare Ingmar Wilhelm, CEO de Galileo.

« La présence d’un acteur européen, avec une vision de long terme, permettra à une équipe déjà établie de développer ses capacités, tout en conservant le partage des valeurs historiques et de la philosophie partenariale avec les territoires » dit Pauline Caro, Directrice Générale de la plateforme de développement.