La nouvelle identitÃ© de VOL-V

VOL-V change officiellement le design de son logo afin de refléter son nouveau positionnement en tant qu’acteur engagé dans les transitions énergétique et écologique. Pour un nouveau positionnement !

Le logotype VOL-V fait toujours référence au vol des oiseaux migrateurs dont la formation, en forme de V, est à la fois solidaire et économe en énergie. Ces 3 oiseaux en vol sont un symbole fort, portant l’histoire du groupe et son expertise depuis 25 ans.

Un nouveau cycle de long terme

VOL-V, groupe indépendant basé à Montpellier et Paris, est détenue par ses trois fondateurs Cédric de Saint-Jouan, Arnaud Guyot et François Bouffard, qui entreprennent ensemble depuis ces 25 dernières années. Forte de son expérience dans le développement, financement, construction et exploitation de projets à énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien, biométhane), VOL-V s’engage vers un nouveau cycle de long terme consistant à développer et soutenir des projets qui ont comme objectifs principaux :

• La contribution aux transitions écologique et énergétique

• La lutte contre et l’adaptation au changement climatique

• La préservation, la restauration et le développement de la biodiversité

VOL-V s’adresse aux entrepreneurs, aux porteurs de projets, aux financeurs

VOL-V est un acteur du développement durable, porteur et co-porteur de projets d’avenir qui contribuent positivement et durablement aux défis sociétaux et environnementaux. En cohérence avec son histoire entrepreneuriale, VOL-V entend agir principalement comme développeur ou co-développeur de projets et d’activités, en s’impliquant activement dans leur construction et leur pilotage au quotidien. Le groupe intervient également comme soutien financier et stratégique pour des projets qui entrent dans le cadre défini par ses actionnaires. Avec cette nouvelle identité, VOL-V s’adresse aux entrepreneurs, aux porteurs de projets (chercheurs, créateurs d’innovation, de technologie…), aux financeurs ainsi que toute la communauté financière. Au travers de cet écosystème professionnel, le groupe prend aussi la parole auprès des relais d’opinion tels que les pouvoirs publics, les médias et les acteurs des territoires.