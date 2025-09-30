Dualsun et Arkteos lancent MAX, la 1ère solution de solarothermie pour le résidentiel

Fruit d’un partenariat industriel stratégique, ce système produisant électricité, eau chaude et chauffage combine panneaux solaires hybrides et pompe à chaleur eau-eau en remplacement d’une chaudière. Avec jusqu’à 80 % d’économies d’énergies à la clé, MAX conjugue performance énergétique inédite, efficacité écologique, souveraineté énergétique et dynamisme industriel. Simple et rentable à poser, elle représente un choix judicieux pour les installateurs. Elle est relax MAX !

MAX est en route. Déjà en ordre de marche, les deux fabricants Dualsun et Arkteos prévoient 100 premières installations dès l’hiver prochain et visent 1 000 unités par an d’ici 2027.

La solarothermie : une solution énergétique tout-en-un, tout-terrain et ultra-performante

La solarothermie s’inspire du fonctionnement de la géothermie, en remplaçant la sonde en sous-sol par l’échangeur thermique des panneaux en toiture pour alimenter la pompe à chaleur eau-eau. Elle permet ainsi de produire de l’électricité et de puiser la chaleur directement dans l’air et le soleil. Cette production thermique est assurée même la nuit, et même par température négative (jusqu’à-15°C). Ce seul équipement produit électricité, eau chaude et chauffage. Il efface ainsi 80% des factures énergétiques d’une maison. Sans unité extérieure, il ne génère aucune nuisance sonore ni visuelle (installable même en zone contrainte). Sans forage, l’installation est simple et rapide.

Dualsun MAX : une innovation de premier plan pour le résidentiel

Si le principe de la solarothermie n’est pas nouveau, Dualsun MAX constitue une première sur plusieurs plans :

•1ère solution dédiée au résidentiel, là où les autres solutions de solarothermie visent des grands bâtiments et une construction sur-mesure.

•1ère solution de solarothermie posée en moins de 5 jours par une équipe standard.

•1er partenariat industriel pour le développement d’une PAC adaptée et paramétrée pour les panneaux. Une condition essentielle au déploiement en résidentiel.

•1ère solution tout-en-un à même d’effacer 80% de la facture énergétique d’une maison.

•1ère solution de solarothermie entièrement labellisée Made In France.

Dualsun MAX : un combiné d’innovations 100% françaises

Dualsun MAX repose sur deux innovations conçues en France. Le panneau hybride SPRING MAX, aboutissement de la technologie solaire de Dualsun,qui associe photovoltaïque et captation thermique décuplée par les ailettes de son échangeur en aluminium-assemblé à Jujurieux dans l’Ain. La pompe à chaleur eau-eau Invelia, dernière génération d’Arkteos, dotée d’un compresseur Inverter et d’une régulation connectée, spécialement adaptée pour exploiter pleinement le potentiel thermique des panneaux SPRING Max-fabriqué à Guérande en Loire-Atlantique. Pour un partenariat qui ne manque pas de sel ! Dualsun MAX marque l’aboutissement de trois ans de collaboration étroite entre Arkteos et Dualsun, visant à garantir des performances optimales, même jusqu’à-15 °C. Cette période a permis d’adapter mutuellement la gamme Invelia et le SPRING4 MAX (nouvel échangeur et nouvelles ailettes) et de renforcer leur efficacité. Après la réalisation de prototypes, de bancs d’essais et d’installations pilotes dès 2024, les deux industriels lancent la commercialisation en 2025. “Ce qui fait toute la beauté d’une solution, c’est sa simplicité. Avec Dualsun MAX, nous réunissons enfin deux technologies qui avaient tout pour fonctionner ensemble. Une installation élégante et silencieuse, mais qui va faire du bruit sur le marché de la rénovation énergétique ” s’enthousiasme Jérôme Mouterde, co-fondateur de Dualsun. «Invelia est le fruit de notre expertise géothermique adaptée aux nouveaux panneaux solaires à ailettes. En combinant nos savoir-faire avec ceux de Dualsun, nous avons créé une solution performante, rentable, sobre, silencieuse et totalement tournée vers l’avenir » ajoute Richard Bachelier, Directeur général, Arkteos.

Encadré

Un partenariat technologique ambitieux

Après le succès des premiers chantiers, Dualsun et Arkteos prévoient 100 installations MAX cet hiver puis 1 000 par an, avec l’ambition de pénétrer significativement le marché des PAC air/eau(180 000 unités/an). De quoi alimenter les ateliers de Dualsun (01) et d’Arkteos (44), qui prévoit d’ici 2026une ligne d’assemblage semi-automatique (~500 k€) et le recrutement prochain de plusieurs opérateurs. Une ambition alignée avec l’intention du gouvernement de produire 1 million de pompes à chaleur 2027, et encouragée par le maintien des aides sur la filière : Dualsun MAX bénéficie de MaPrimeRénov’, de la TVA réduite à 5,5 % et d’une revalorisation des CEE dans le cadre des évolutions du 1er octobre 2025.