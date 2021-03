La nouvelle chocolaterie Ã‰thiquable se branche sur l’Ã©lectricitÃ© verte avec Enercoop

La chocolaterie Éthiquable, première chocolaterie française dédiée exclusivement au chocolat bio et équitable, sera opérationnelle au printemps 2021. Pour le volet électricité, la Scop fait appel à Enercoop, qui alimente le bâtiment en électricité verte et l’accompagne dans sa démarche de production d’énergie renouvelable grâce à l’installation d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation. Nouvelle illustration de la cohérence des engagements des entreprises coopératives issues de l’économie sociale et solidaire.

Dès sa conception, la chocolaterie équitable est pensée pour être économe en ressources et avoir l’empreinte carbone la plus faible possible. Avec une consommation estimée à plus de 1100 MWh par an, l’électricité est un volet important de son impact environnemental.

Une chocolaterie éco-conçue, économe et source d’énergie verte

Dès lors, la Scop fait le choix de se fournir en électricité verte, locale et citoyenne auprès d’Enercoop. Pionnier de l’énergie 100% renouvelable en France et singulièrement organisée en réseau de coopératives, Enercoop agit concrètement pour la transition énergétique citoyenne. Ce choix militant n’est pas nouveau puisque les bureaux gersois d’Ethiquable sont alimentés par Enercoop depuis fin 2015. Avec la construction de son nouveau bâtiment dédié au chocolat équitable et bio, Éthiquable va plus loin en devenant également producteur d’électricité. En coopération avec les bureaux d’études Addenda et Synersun, Enercoop Midi-Pyrénées a accompagné la Scop dans cette démarche en réalisant l’étude de faisabilité de la centrale photovoltaïque et en apportant ses recommandations techniques et économiques Ethiquable est d’ailleurs lauréate de l’appel d’offre national spécifique à l’autoconsommation, publiée par la Commission de Régulation de l’Électricité en septembre 2017.

25% des consommations de l’usine couvertes par la centrale PV

D’ici la rentrée 2021, la toiture de la chocolaterie se verra ainsi recouverte d’une centrale photovoltaïque de 280 kWc en autoconsommation. 730 panneaux solaires produiront 317 000 MWh par an, dont la quasi-totalité sera directement consommée sur site afin notamment de faire fonctionner les outils pour la préparation du chocolat : fondoirs à beurre, pétrin, broyeur, conches, décristalliseur… Environ 25% des consommations de l’usine seront couvertes par la centrale photovoltaïque, et les 75% restants proviendront du fournisseur d’électricité verte Enercoop.

Un projet ambitieux alimenté par l’esprit coopératif

Outre le volet électricité, le bâtiment est entièrement éco-conçu : récupération des calories générées par la chocolaterie, chauffage par une chaudière bois, conception selon les facteurs bioclimatiques du Gers (orientation du bâtiment, boîtes à vent pour refroidir le bâtiment l’été), ossature et charpente en bois, isolant en laine de bois, cloisons et enduits en terre crue… Ces démarches poussées permettent à la chocolaterie d’être certifiée Bâtiment Durable Occitanie et Lauréate Bâtiment NoWatt. Éthiquable s’appuie sur le savoir-faire coopératif pour l’ensemble de la construction de l’usine. Le chantier a fait appel aux compétences de 5 Scop et Scic de la région Occitanie : Scop Couserans construction (ossature bois), ALKAR (charpente), CIMSO (menuiserie), Scop AHJ (enduits de terre crue), ainsi qu’ALKI (mobilier).

Economie sociale et solidaire

Si Éthiquable s’est tournée vers le réseau Enercoop pour l’électricité et l’efficacité énergétique, ce n’est donc pas par hasard. L’une comme l’autre sont des acteurs reconnus dans leur secteur respectif, avec leur vision bien particulière de l’économie : adaptée aux territoires et apportant une plus-value sociale et environnementale. Quand les géants de l’agroalimentaire ou de l’énergie sont motivés par la recherche de profits, les coopératives qui s’inscrivent dans l’économie sociale et solidaire se servent de leur activité pour construire une société juste, durable et solidaire. En faisant le choix d’associer Enercoop à cette nouvelle étape de son développement, Ethiquable affirme son souhait d’inscrire son projet industriel de manière durable, écologique et locale.