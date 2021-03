Face aux litiges, ENGIE Green crÃ©e de nouvelles solutions digitales au service de la concertation autour de ses projets

Les équipes d’ENGIE Green sont présentes sur les territoires, tout au long de la vie des parcs éoliens et solaires. Chacun dans son domaine (développement, études environnementales, acoustique, construction, exploitation et maintenance), ils sont les interlocuteurs réguliers des élus, propriétaires fonciers, exploitants agricoles, industriels, entrepreneurs et riverains. De quoi désamorcer les litiges qui n’ont de cesse de se multiplier !

Afin de renforcer une démarche de proximité, d’information et de dialogue sur les parcs en projet, en construction et en exploitation, ENGIE Green a développé deux applications et procédé à la refonte de son site web.

Eolien GO : développée avec la société Highlab, cette application permet de visualiser en réalité augmentée les éoliennes dans le paysage et depuis différents points de vue. Utilisée lors des rencontres avec les élus ou les riverains, elle aide à représenter le projet de parc dans son environnement et à retenir sa meilleure configuration.

ENGIE Green & Moi, met à la disposition de tous les publics des informations sur l’avancée des projets, les chantiers en cours et les parcs en fonctionnement. Cet outil digital innovant permet de maintenir ainsi un lien permanent avec les riverains.

Les fonctionnalités de l’application :

- Visualisation des parcs solaires et éoliens d’ENGIE Green : en développement, en construction et en exploitation

- Géolocalisation pour visualiser les parcs et projets près de chez soi

- Production journalière des parcs et équivalent en nombre de personnes alimentées

- Des chiffres et des détails techniques : puissance, nombre et modèles d’éoliennes ou de panneaux solaires, dimension des pales d’éoliennes

- Des notifications envoyées pour les parcs choisis en favoris : actualités, dates clés, études environnementales, infos chantiers, interventions

- Accès aux photos et vidéos des installations d’ENGIE Green

- Données météo locales