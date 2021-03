France Relance : lâ€™Ademe Occitanie cible, vise et finance la transition Ã©cologique

Dans le cadre du plan “France relance” de l’Etat, l’ADEME Occitanie se mobilise fortement en apportant son expertise, en renforçant ses dispositifs existants et en déployant de nouvelles modalités d’accompagnement des entreprises et des territoires. Décryptage !

Pour faire face à la crise sanitaire, économique et sociale liée à la Covid-19, le gouvernement a présenté le 3 septembre 2020 le plan « France Relance » visant à redresser l’économie française autour de trois principaux volets : l’écologie, la compétitivité et la cohésion sociale et territoriale. En matière de transition écologique, ce plan répond à un double objectif :

· décarboner l’industrie en réduisant les émissions carbone de la France de 40 % d’ici à 2030

· soutenir les filières d’avenir pour faire de la France la première nation européenne « Bas Carbone »

Le rôle clé de l’ADEME dans le plan « France relance »

Dans ce contexte, L’ADEME joue un rôle clé dans la mise en œuvre du plan « France relance », notamment par le soutien de nombreux projets participant à la transition écologique portés par les entreprises et les collectivités. Avec « France Relance », les montants des fonds alloués par l’Etat à l’ADEME ont doublé ! Le Plan de relance opéré par l’ADEME porte principalement sur les thématiques suivantes :

· La décarbonation de l’industrie

· Le déploiement de l’hydrogène renouvelable et bas carbone

· Le recyclage des plastiques et l’économie circulaire

· La dépollution pour la reconversion des friches

· Les démarches écologiques des TPE-PME

· Le tourisme durable

Pour s’adresser massivement aux PME et déployer son accompagnement au plus près des territoires, l’ADEME fait évoluer ses dispositifs de soutien vers une logique de « guichet » avec des aides forfaitaires, plus accessibles et plus rapides à mettre en œuvre. Elle lance également plusieurs appels à projets, à intervalles réguliers.

En Occitanie, l’ADEME se mobilise fortement

Afin de faire connaître les dispositifs d’accompagnement de l’ADEME dans le cadre du plan « France relance » aux entreprises régionales (TPE/ PME principalement) et aux collectivités locales, l’ADEME Occitanie a entrepris plusieurs actions dont notamment :