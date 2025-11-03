De constructeur, producteur dâ€™Ã©nergies renouvelables, Arkolia devient AgrÃ©gateur et lance ses offres dâ€™agrÃ©gation.

Dans un contexte dâ€™Ã©volution profonde de la filiÃ¨re des Ã©nergies renouvelables et des mÃ©canismes de soutien destinÃ©s Ã achever leur intÃ©gration au systÃ¨me Ã©lectrique, Arkolia fait Ã©voluer son positionnement stratÃ©gique. Pour rÃ©pondre Ã ces dÃ©fis, Arkolia devient officiellement responsable dâ€™Ã©quilibre-agrÃ©gateur auprÃ¨s du Gestionnaire du RÃ©seau de Transport RTE et lance ses offres dâ€™agrÃ©gation. Tour dâ€™horizon des solutions proposÃ©esÂ !

Arkolia valorise dÃ©sormais directement son propre parc de production renouvelable sur les marchÃ©s de l’Ã©lectricitÃ© et propose Ã ses clients des solutions d’agrÃ©gation sur mesure.

Arkolia : un acteur engagÃ© de la transition Ã©nergÃ©tique depuis 2009

Depuis sa crÃ©ation en 2009, Arkolia dÃ©veloppe et construit des actifs de production d’Ã©lectricitÃ© renouvelable et de biogaz pour son propre compte et pour le compte de ses clients agriculteurs, commerces et industriels, propriÃ©taires fonciers et collectivitÃ©s. Arkolia intervient sur l’ensemble de la chaÃ®ne de valeur, de la phase des Ã©tudes, du financement et de la construction, jusquâ€™Ã la phase dâ€™exploitation, de lâ€™optimisation de la production et de la maintenance. Avec l’obtention du statut de Responsable d’Equilibre auprÃ¨s de RTE, Arkolia franchit une nouvelle Ã©tape et devient dÃ©sormais agrÃ©gateur en gÃ©rant son propre pÃ©rimÃ¨tre dâ€™Ã©quilibre.

Un avantage clair pour les clients dâ€™Arkolia

En complÃ©ment des services et solutions clÃ©s en main proposÃ©s jusque-lÃ Ã ses clients, Arkolia propose un service d’agrÃ©gation et de valorisation sur les marchÃ©s de lâ€™Ã©lectricitÃ©, avec des modalitÃ©s flexibles selon les spÃ©cificitÃ©s de chaque client. Cette activitÃ© est en synergie directe avec lâ€™activitÃ© dâ€™exploitation et de maintenance quâ€™Arkolia opÃ¨re depuis sa crÃ©ation pour le compte de clients comme sur ses actifs dÃ©tenus en propre. Â«Â En optant pour notre offre combinÃ©e, nos clients peuvent sâ€™appuyer sur notre expertise pour valoriser leur Ã©nergie, crÃ©er de la valeur supplÃ©mentaire, assurer le pilotage et la supervision proactive de leur installation, en conformitÃ© avec les nouvelles rÃ¨glementationsÂ Â» souligne Jean-SÃ©bastien BessiÃ¨re â€“ cofondateur & PrÃ©sident.

Des services rendus au systÃ¨me Ã©lectrique

Pour accompagner cette transition Ã©nergÃ©tique oÃ¹ la part croissante des Ã©nergies renouvelables dans le mix Ã©lectrique rend nÃ©cessaire le dÃ©veloppement accru de moyens de flexibilitÃ© pour le rÃ©seau, Arkolia a dÃ©veloppÃ© une expertise dans la gestion dâ€™actifs renouvelables et le pilotage en temps rÃ©el de la production. Cette expertise permet Ã Arkolia – responsable dâ€™Ã©quilibre de rÃ©agir aux signaux de prix sur le marchÃ© spot de l’Ã©lectricitÃ© et de contribuer activement â€“ et au bon moment – aux mÃ©canismes de soutien du rÃ©seau Ã©lectrique franÃ§ais mis en place par RTE. Â« Lâ€™Ã©volution et la fluctuation de la demande Ã©lectrique renforcent plus que jamais le rÃ´le essentiel dâ€™une production dâ€™Ã©nergies renouvelables Ã la fois flexible et prÃ©visible. Dans un contexte de mutations rapides du marchÃ© de lâ€™Ã©nergie et de lâ€™environnement du solaire, nous affirmons notre ambition dâ€™EnergÃ©ticien. Notre activitÃ© dâ€™AgrÃ©gation sâ€™inscrit dans cette stratÃ©gie : piloter cette flexibilitÃ©, valoriser nos actifs, rÃ©pondre aux enjeux actuels et futurs de notre industrie, et accÃ©lÃ©rer encore la transition vers un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique franÃ§ais et europÃ©en sans fossile Â» prÃ©cise Jean-SÃ©bastien BessiÃ¨re.