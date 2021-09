Lâ€™A.N.O.D.E. lance une campagne grand public sur le changement de fournisseur dâ€™Ã©nergie dans les boulangeries franÃ§aises

Le 6 septembre et pendant une semaine, l’A.N.O.D.E. (Association Nationale des Opérateurs Détaillants en Energie)lancera une campagne de communication grand public, multicanal et de proximité sur la possibilité de changer de fournisseur d’énergie. Au travers d’une opération dans une sélection de boulangeries dans tout le territoire français et sur les réseaux sociaux, l’A.N.O.D.E. souhaite interpeller les Français sur la possibilité qu’ils ont de changer de fournisseur de gaz et d’électricité à tout moment, ainsi que sur les avantages dont ils pourront bénéficier.

Proches des besoins des Français : c’est le message porté dans cette campagne par plusieurs fournisseurs, tous différents, mais néanmoins réunis par la conviction que la concurrence présente des avantages encore trop méconnus.

Un manque de communication

Les services proposés par les fournisseurs alternatifs visent en particulier à répondre de façon simple aux enjeux de consommation et de transition énergétique des Français, notamment dans la perspective de la fin du tarif règlementé de vente de gaz prévue au 1er juillet 2023. A cette date, chaque consommateur de gaz devra avoir fait la démarche d’opter pour l’offre de marché qui lui correspond le mieux chez le fournisseur de son choix. Or, près de 15 ans après l’ouverture du marché à la concurrence, encore plus de 30 % des consommateurs résidentiels (soit 10,7 millions) sont toujours au Tarif réglementé de vente de gaz (TRVG) selon l’Observatoire des marchés de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) du 4ème trimestre 2020. Côté électricité, c’est pire avec plus de 68 % des consommateurs particuliers qui sont toujours au Tarif réglementé de vente d’électricité (TRVE). Cet état de fait est en partie lié à un manque de communication à destination des Français, qui ont souvent du mal à comprendre un marché qui peut paraître complexe.

Tarifs avantageux, énergie verte ou décarbonée, produits ou services innovants…

La campagne à a cœur de mettre en avant la simplicité du processus de changement de fournisseur (rapide, sans engagement, sans frais, sans coupure et sans changement d’installation) ainsi que la diversité et les avantages des offres proposées par les membres de l’A.N.O.D.E. (tarifs avantageux, énergie verte ou décarbonée, produits ou services innovants, maîtrise de la consommation, accompagnement personnalisé, etc.). « Le rôle de l’A.N.O.D.E. est de représenter les fournisseurs alternatifs sur le marché français, et il nous a semblé important de lancer cette campagne afin de sensibiliser le grand public sur la multitude des fournisseurs existant sur le marché et l’éventail des offres qui leurs sont proposées. Nous avons voulu palier, avec une campagne au plus proche des consommateurs, une communication trop limitée sur le changement de fournisseur par les pouvoirs publics », indique Naïma Idir, Présidente de l’A.N.O.D.E.

Plus de 400 000 sacs à pain dans 400 boulangeries

Plus de 400 000 sacs à pain sont distribués dans 400 boulangeries partenaires de 50 villes moyennes dans toute la France durant la première semaine de septembre, opération relayée par des vidéos sur les réseaux sociaux qui explicitent les avantages à changer de fournisseur d’énergie. Le tout renvoie sur une page internet hébergée sur le site de l’A.N.O.D.E. qui récapitule les différents éléments communiqués et met en avant les membres partenaires de l’opération : Cdiscount Energie, ekWateur, Energie d’ici, Eni Gas & Power, Iberdrola, Ovo energy, Planète Oui, Plüm énergie, TotalEnergies, Vattenfall, Volterres et Wekiwi.