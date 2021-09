Groenheuwel/Eosta atteignent les finales du Climate Change Award grÃ¢ce Ã  une synergie entre culture dâ€™orange et Ã©nergie solaire !

Eosta et son partenaire Groenheuwel, producteur d’agrumes Groenheuwel en Afrique du Sud ont atteint la finale de l’Eco-Logic Climate Change Award ! Un beau résultat fruit d’un mariage intelligent entre des oranges et des modules solaires. De l’agrivoltaïsme au pays des Springboks !

André et Madaléne Spangenberg produisent des oranges, des pamplemousses, des mandarines et des citrons biologiques pour Eosta / Nature & More dans leur ferme de Groenheuwel depuis 2001. Ils ont été nominés pour le prix du changement climatique car la méthode de culture biologique produit moins de CO 2 et séquestre plus de carbone dans le sol. En 2020, André a installé pas moins de 2 775 panneaux solaires sur ses terres, produisant 2 393 MWh d’énergie par an ! Son grand entrepôt fonctionne désormais en grande partie à l’énergie solaire.

Économie totale : 2,6 millions de kg de CO 2 par an

Soil & More Impacts à Hambourg a calculé que la production d’agrumes biologiques pour Eosta en 2020 a permis d’économiser environ 280 000 kg de CO 2 , par rapport à la culture conventionnelle. Les économies de consommation d’électricité – grâce aux panneaux solaires – s’élèvent à 2,3 millions de kg de CO 2 par an. Au total, cela représente une économie de 2,6 millions de kg de CO 2 par an !

Les gagnants seront annoncés pendant la COP26

Les lauréats des prix Eco-Logic seront annoncés lors de la conférence sur le climat COP26, début novembre. Il y a des finalistes dans plusieurs catégories telles que la conservation de la nature et la réduction des déchets. Eosta félicite tous les autres finalistes.