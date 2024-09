La maison de luxe TOD’S agrandit ses installations solaires sur son siÃ¨ge et son site de production en Italie

Les installations solaires sur les toits du siège social et de l’usine de fabrication de TOD’S situées dans la région des Marches en Italie ont permis de réduire les émissions de CO2 d’environ 126 tonnes d’avril à décembre 2023. Une performance remarquable qui a poussé l’entreprise à installer un surplus de puissance solaire !

Il y a quelques mois, le responsable énergie du groupe de luxe TOD’S a rappelé les experts de SolarEdge Technologies. La maison italienne de couture de luxe, TOD’S, avait pris la décision d’augmenter la puissance de ses installations solaires sur les toits de son siège social et de son usine de fabrication dans la région des Marches en Italie, pour une puissance totale de 740 kWc. Grâce à l’énergie solaire en autoconsommation, les installations solaires en toiture du siège social et de l’usine de fabrication de TOD’S alimentent 78% de la consommation d’énergie quotidienne, permettant ainsi de réduire les émissions de CO2 d’environ 126 tonnes d’avril à décembre 2023.

« Nous réduisons notre dépendance aux énergies fossiles »

Ces installations soutiennent les engagements de la célèbre maison de luxe italienne de s’inscrire dans une démarche durable et responsable en s’appuyant sur le succès de la première installation solaire sur toiture SolarEdge mise en route en 2017 sur un autre site de production à Arquata del Tronto pour aider à la reprise économique de la région, à la suite d’un tremblement de terre.

Récemment, l’entreprise a également lancé une nouvelle installation solaire sur son site de Montecosaro, d’une puissance de 106 kWc. « L’extension des installations solaires sur les toits de TOD’S souligne notre engagement en faveur du développement durable et fait partie de notre stratégie de décarbonation. En produisant et en consommant de l’énergie solaire renouvelable, nous réduisons notre dépendance aux énergies fossiles et atténuons l’impact économique des fluctuations du marché de l’électricité, tout en utilisant au mieux nos bâtiments pour produire l’énergie dont nous avons besoin. » confie Simona Cattaneo, directrice générale du Groupe TOD’S. Chargé par TOD’S de produire autant d’énergie que possible à partir de l’espace disponible sur le toit du siège, l’installateur italien de systèmes d’énergie renouvelable SARI 2030 a décidé d’aller au-delà d’une installation solaire conventionnelle en installant des optimiseurs de puissance. Il s’agit de petits boitiers placés sous chaque panneau solaire pour maximiser la production d’énergie et, surtout, ils permettent d’isoler la perte d’énergie due à l’ombrage ou l’encrassement par exemple, à une seule paire de panneaux. Cette innovation technologique permet de contourner les limites des installations solaires traditionnelles où le panneau le moins performant affecte la productivité de l’ensemble de la chaîne de panneaux. Pour les entreprises telles que TOD’S, il est crucial que la production d’énergie solaire soit totalement optimisée dans toutes les conditions afin de réaliser le maximum d’économies sur la facture énergétique.

« Adopter l’énergie solaire pour atteindre les objectifs de développement durable »

Une autre exigence importante de TOD’S était de s’assurer que la sécurité des bâtiments et des collaborateurs n’était d’aucune manière compromise par l’installation photovoltaïque. C’est l’un des autres intérêts des optimiseurs de puissance qui offrent des capacités de sécurité avancées pour réduire les risques électriques. Grâce à la surveillance à distance des performances et des potentielles défaillances de chaque panneau solaire, ils peuvent être identifiés rapidement, pour un diagnostic et une maintenance plus rapide et efficace. En cas de suspicion de problème, la tension de l’installation solaire peut être ramenée en quelques minutes à un niveau de tension de sécurité, pour permettre l’accès à la toiture en toute sécurité et faciliter l’intervention des pompiers en cas de force majeure. « En tant que marque artisanale de haute qualité, TOD’S sait qu’il est important d’offrir de la valeur sur le long terme. Travailler avec TOD’S est à la fois un défi et une source d’inspiration, car l’entreprise a besoin d’une efficacité, d’une performance et d’une sécurité optimales pour atteindre ses objectifs » souligne Gabriele Frontoni, PDG de SARI 2030. Et Christian Carraro, Directeur général Europe pour SolarEdge, de conclure : « « L’extension de l’installation solaire de TOD’S reflète la tendance croissante des entreprises qui adoptent l’énergie solaire pour atteindre leurs objectifs de développement durable et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les entreprises ont également besoin d’une analyse solide de rentabilité pour soutenir ces initiatives ESG et c’est là que la technologie SolarEdge excelle – en produisant plus d’énergie pour un retour sur investissement plus rapide, avec une offre de sécurité optimisée. C’est la raison pour laquelle, la technologie SolarEdge est présente sur les toits de plus de 50% des entreprises du classement Fortune 100. ».