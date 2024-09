Faire de l’industrie solaire européenne une priorité pour l’UE

Avant la nouvelle mise en place de la Commission européenne, le Conseil européen de la fabrication solaire (ESMC) en appelle à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour positionner la fabrication photovoltaïque de l’UE parmi les priorités du nouveau mandat de la Commission européenne.

L’appel de l’ESMC consiste en cinq actions politiques concrètes susceptibles de faire une différence immédiate pour la fabrication européenne de panneaux solaires photovoltaïques, une industrie qui souffre actuellement de défis existentiels en raison d’une offre excédentaire de modules photovoltaïques à prix non durables en provenance de Chine. « Grâce à nos propositions, l’UE peut commencer à ramener la fabrication de produits solaires en Europe dès cette année. L’augmentation de la production solaire nationale réduira nos émissions, créera des milliers de nouveaux emplois verts et réduira notre dépendance à l’égard de la Chine. Il s’agit clairement d’une situation gagnant-gagnant, que l’UE ne peut pas manquer. La balle est désormais dans le camp d’Ursula von der Leyen et de sa nouvelle législation », déclare Žygimantas Vaičiūnas, directeur politique à l’ESMC.

L’ESMC demande à positionner l’industrie européenne de fabrication de l’énergie solaire photovoltaïque comme l’une des priorités lors des procédures de formation institutionnelle de la Commission européenne. Les objectifs quantitatifs déjà existants pour la fabrication photovoltaïque dans l’UE devraient être définis afin de générer des investissements appropriés dans la relocalisation des capacités de fabrication photovoltaïque dans l’UE. Les mesures proposées par l’ESMC — en plus des initiatives en cours pour soutenir les industries de l’UE — ne nécessiteront pas de dispositions juridiques supplémentaires étendues ni de longues procédures de mise en œuvre, ce qui permet d’espérer un effet à la fois rapide et à long terme :

1) Facilité de rachat européenne pour garantir une certaine adoption des produits photovoltaïques fabriqués en Europe.

2) Des mesures de défense commerciale appropriées pour la fabrication photovoltaïque de l’UE, similaires aux mesures déjà prises pour les véhicules électriques à batterie vis-à-vis de la Chine, de manière à ne pas compromettre le déploiement du photovoltaïque sur le marché de l’UE.

3) Réduction de la TVA pour les modules et produits photovoltaïques résilients et durables tout au long de la chaîne de valeur dans le secteur résidentiel.

4) Des prix de l’électricité industrielle compétitifs tout au long de la chaîne de valeur photovoltaïque de l’UE.

5) Mesures de sécurité énergétique pour les onduleurs déployés sur le marché de l’UE.

Bien que le Net-Zero Industry Act (NZIA) puisse avoir un impact positif sur les capacités européennes de fabrication de panneaux solaires photovoltaïques, l’ESMC souligne qu’il est urgent que l’UE développe des mesures politiques supplémentaires pour relever les défis de la fabrication photovoltaïque dans l’UE. L’ESMC demande des mesures et des actions concrètes pour relier les objectifs des cadres déjà créés, comme la NZIA et la Charte solaire européenne, aux capacités réelles de fabrication photovoltaïque compétitives, résilientes et durables de l’UE.

L’industrie européenne de fabrication du photovoltaïque est le candidat idéal pour faire partie d’un nouvel accord industriel propre pour des industries compétitives et des emplois de qualité dans les orientations politiques de la prochaine Commission européenne en 2024-2029.

