Un an après sa création, Ensol creuse son sillon solaire

Ensol, entreprise spécialisée dans l’énergie solaire et la gestion de l’autoconsommation en France, enregistre des résultats prometteurs un an après sa création, avec plus de 4 millions d’euros de commandes signées et déjà plus de 200 installations réalisées. La jeune pousse de la Suntech affiche des ambitions fortes pour les années à venir : elle vise la rentabilité avant fin 2024 et ambitionne de quadrupler son chiffre d’affaires d’ici 2025.

Poussée par la volonté de s’imposer comme l’un des acteurs majeurs du solaire résidentiel en France d’ici 2030, Ensol se positionne d’ores et déjà comme une entreprise incontournable de la transition énergétique en région PACA. Avec plus de 4 millions d’euros de commandes signées et plus de 200 installations réalisées en 2023, la jeune entreprise affiche des performances commerciales et opérationnelles solides. Les objectifs pour 2024 sont particulièrement ambitieux : l’entreprise prévoit d’atteindre 6 millions d’euros de commandes et de réaliser 400 installations, soit le double de son parc actuel. Ces chiffres traduiraient un revenu annualisé de 10 millions d’euros, marquant une étape significative dans sa croissance.

Un écosystème énergétique complet au service des particuliers

L’approche d’Ensol va bien au-delà de la simple installation de panneaux solaires. En un an d’existence, l’entreprise a élargi son offre produits, proposant désormais des batteries de stockage et des bornes de recharge pour véhicules électriques en complément des panneaux solaires. L’entreprise a ainsi développé une stratégie intégrée visant à créer un véritable écosystème énergétique pour chaque foyer. Cette vision holistique fait du solaire le point d’entrée d’une gestion énergétique complète et durable pour un foyer, s’étendant sur une période de rentabilité d’au moins 30 ans. Cette approche permet d’optimiser la production et la consommation d’énergie. Pour Paul de Préville, cofondateur d’Ensol : “Notre mission est claire : provoquer une révolution solaire en France et permettre à chaque foyer de devenir un acteur de l’énergie de demain. Le solaire n’est qu’une première étape. Notre application optimisera la consommation des équipements énergétiques d’une maison grâce à cette électricité durable et gratuite. Enfin nous aspirons à interconnecter chaque foyer sur notre plateforme, créant ainsi la plus grande centrale électrique virtuelle de France, et nous serons aussi capable d’aider le réseau à mieux piloter cette énergie. Nous construisons un avenir où l’énergie solaire n’est plus une alternative gadget mais la norme.”

Une équipe expérimentée pour une stratégie ambitieuse

Ensol s’appuie sur une équipe très expérimentée, alliant des profils issus de sociétés comme Doctolib, Fixter/Flink, Theodo, Kayrros, EDF ENR et Sunvie. Cette expertise permet à Ensol de se positionner comme un acteur différenciant sur un marché en pleine croissance, avec plus de 3 millions de foyers équipés en solaire attendus d’ici 2030 en France selon RTE.

La stratégie d’Ensol s’articule en trois phases complémentaires :

Électrification : Installation d’équipements énergétiques pour le résidentiel (panneaux photovoltaïques, batteries, bornes de recharge, pompes à chaleur) afin de financer les deux autres phases et de s’assurer de la qualité du matériel installée. Intégration : Lancement d’un Energy Management System (EMS) et d’une application de pilotage des équipements énergétiques pour une gestion automatisée et à distance, prévu pour la fin de l’année. Interconnexion : Création d’un service de centrale électrique virtuelle ; permettant de valoriser la production et la flexibilité énergétique des clients Ensol.

Des réalisations concrètes et des ambitions d’expansion pour 2025

Au cours de sa première année d’existence, Ensol a connu une croissance rapide et posée des jalons importants pour son développement futur. Dès novembre 2023, l’entreprise a attiré l’attention des investisseurs, réalisant une levée de fonds significative de 4 millions d’euros, dont 3 millions auprès du fonds Otium Capital et 1 million auprès de BPI France. Cette injection de capital a permis à Ensol d’élargir son offre de produits et d’ouvrir un showroom à Aubagne, offrant un espace physique où les clients peuvent découvrir et interagir avec les solutions énergétiques proposées. Parallèlement, l’entreprise a créé le réseau Suntech, témoignant de son engagement à favoriser la collaboration au sein de l’industrie solaire. Ce réseau regroupe divers acteurs du secteur, partageant une vision commune pour accélérer le développement des installations solaires en France et faciliter les démarches administratives. Il permet à Ensol de bénéficier d’un écosystème de partenaires, d’expertise et de ressources, renforçant ainsi sa position sur le marché.

Lancer une offre de location au solaire

Forte de ces réalisations, Ensol se tourne désormais vers l’avenir avec des plans ambitieux. Tout d’abord, l’entreprise prévoit une expansion géographique significative, ciblant les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Cette expansion permettra à Ensol d’étendre sa portée au-delà de son marché initial en PACA, touchant ainsi un plus grand nombre de foyers français. De plus, une partie des investissements sera allouée au développement de l’Energy Management System (EMS) d’Ensol. Cet investissement technologique est crucial pour renforcer l’offre de gestion énergétique intelligente de l’entreprise, un élément clé de sa stratégie à long terme. Enfin, Ensol prévoit de lancer une offre de location au solaire, une initiative qui pourrait révolutionner l’accessibilité des solutions solaires pour les particuliers. Cette offre permettra aux clients de bénéficier des avantages de l’énergie solaire sans avoir à supporter le coût initial élevé de l’installation, ouvrant ainsi le marché à un segment de clientèle plus large. L’objectif ultime de ces initiatives est ambitieux mais clair : Ensol vise à quadrupler son chiffre d’affaires d’ici 2025. Cette croissance exponentielle prévue témoigne non seulement de la confiance de l’entreprise dans son modèle d’affaires et sa stratégie, mais aussi du potentiel qu’elle perçoit sur le marché du solaire résidentiel en France. “Nous croyons fermement que nous pouvons devenir le leader du solaire résidentiel en France d’ici 2030. Notre mission est de créer la plus grande communauté de producteurs d’électricité solaire dans le pays, en visant 5% des plus de 3 millions de foyers équipés en solaire d’ici 2030“, déclare Martin d’Hoffschmidt, cofondateur d’Ensol. “Nous sommes convaincus que la transition énergétique passe par la démocratisation des installations solaires. Avec notre expertise, notre technologie et notre ambition, nous sommes prêts à relever ce défi et à jouer un rôle majeur dans la transition énergétique de la France” conclut-il.