Expo2020DubaÃ¯ : Ouverture du Pavillon des Pays-Bas alimentÃ© en Ã©nergie solaire grÃ¢ce aux puits de lumiÃ¨re ASCA

À l’occasion de l’Exposition Universelle de Dubaï qui a ouvert ses portes le 1er octobre 2021 pour une durée de six mois, le Pavillon des Pays-Bas dévoile son biotope imaginé par le cabinet V8 Architects. Élu « Projet de Construction Durable » de l’année 2021, ce concept unique recouvert d’un toit solaire conçu par le studio de design Marjan van Aubel en partenariat avec ASCA, société du groupe ARMOR, est à découvrir dans l’espace « Développement Durable » de l’Exposition.

Véritable biotope doté de son propre système climatique, le Pavillon des Pays-Bas produit de l’eau, de l’énergie et de la nourriture à l’aide d’innovations durables comprenant notamment une ferme verticale.

Un biotope autonome en énergie surmonté d’une couverture solaire design et sur-mesure

Ce monde miniature est alimenté en énergie propre grâce à une couverture solaire conçue par le studio de design Marjan van Aubel. Au cœur de cette verrière aux motifs et aux couleurs uniques : le film OPV (photovoltaïque organique) ASCA ®, qui grâce à sa semi-transparence laisse la lumière se refléter pleinement à l’intérieur du Pavillon afin d’offrir aux visiteurs une expérience immersive. « La liberté de design et de couleurs qu’offrent les solutions OPV ASCA ® nous a permis de donner réellement vie à la structure en créant des puits de lumière au puissant effet moiré. Au-delà de fournir de l’énergie, cette installation prouve que ces modules solaires sont de formidables mediums artistiques » commente Marjan van Aubel.

Un concept récompensé

À l’occasion des Big 5 Construction Impact Awards qui se sont déroulés en septembre, le Pavillon des Pays-Bas (en collaboration avec Expomobilia, V8 Architects, Dutch Dubaï et bien d’autres) a remporté le trophée du « Projet de Construction Durable » de l’année 2021. The Big 5 Impact Awards est une plateforme émiratie qui récompense chaque année les réalisations les plus innovantes en matière de développement durable et de technologie du secteur de la construction. Ce trophée vient récompenser l’approche durable placée au cœur du projet de construction du Pavillon, conçu à partir de matériaux loués localement, réutilisables, recyclables ou biodégradables afin de réduire au maximum l’empreinte environnementale du bâtiment. Ainsi, et compte tenu de la grande légèreté des solutions solaires ASCA ®, celles-ci pourront être facilement démontées, transportées et réutilisées après l’Expo.