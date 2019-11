La Maddy Keynote 2020 et ENGIE lancent le concours Â« Mutations Â» : L’Ã‰nergie en CommunautÃ©

La Maddy Keynote, sommet de l’innovation tricolore créé en 2015, revient en 2020 autour d’une thématique qui s’annonce à la fois riche de sens et de surprises : « les Mutations des Territoires et du Vivant ». A cette occasion, l’événement s’associe à 4 de ses partenaires principaux – ENGIE, Mazars, Zagatub et GRDF – pour créer son premier concours de startups : « Mutations ».

« Mutations » : L’Énergie en Communauté by ENGIE & Wefound

ENGIE France BtoC a engagé depuis 3 ans un virage stratégique permettant à ses clients d’accéder à une consommation énergétique plus efficace – et donc plus responsable – en démocratisant notamment l’électricité verte en France. En collaboration avec la startup studio Wefound, ENGIE veut aujourd’hui aller plus loin dans l’innovation sur ces sujets à l’occasion de la Maddy Keynote 2020 ! Auto-production, partage, ou encore optimisation énergétique pour les particuliers et les TPE/PME ? Toutes ces questions attendent les réponses des entrepreneurs français les 30 et 31 janvier prochains ! Et ENGIE de lancer un appel à candidatures à destination de startups qui innovent dans le secteur de l’énergie. Courant décembre, un jury ENGIE sélectionnera 3 projets, leur permettant de participer à l’événement les 30 et 31 janvier 2020, au CENTQUATRE à Paris, devant plus de 10 000 visiteurs, mais également de concourir aux « Prix Mutations », qui seront remis le 30 janvier au soir sur place.

A propos de la Maddy Keynote 2020

Cette année encore, la Maddy Keynote proposera à plus de 10 000 visiteurs d’explorer avec la présence d’une zone immersive et futuriste de plus de plus de 800m2, des dizaines de keynotes, débats et discussions atypiques et inspirants, mais également de nombreux workshops riches des principaux acteurs et penseurs du monde de demain. “Après une projection en 2084 lors de la 4ème édition, nous avons souhaité cette année nous ramener dans le présent pour comprendre les mutations qui se jouent dans notre Société.” explique Hugues Deschaux, directeur de la Maddy Keynote. “Nous allons explorer les dessous du Monde qui nous entoure, nous amenant à des constats parfois inattendus, amers et déroutants, mais bien réels”.

<a href=”http://maddykeynote.typeform.com/to/r8ScnU“>Pour postuler…</a>