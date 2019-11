hyCLEANER Â®, une technologie allemande de nettoyage de panneaux PV innovante et efficace

Les installations solaires photovoltaïques sont le symbole d’une production d’énergie propre. Afin d’atteindre l’efficacité optimale de l’installation, de pérenniser la valeur de la centrale et d’augmenter la durée de vie des modules, les panneaux doivent être propres. hyCLEANER ® black SOLAR facelift est un système de nettoyage mobile, semi-automatique qui peut être utilisé sur différents systèmes solaires photovoltaïques. La machine est contrôlée par radio-télécommande et permet à l’opérateur un fonctionnement précis et des résultats de nettoyage optimaux sans aucun stress physique. Il n’est ainsi plus nécessaire de grimper sur le toit et de fouler du pied des panneaux sensibles. Le nettoyage est réalisé en toute sécurité.

De plus, le lifting hyCLEANER ® black SOLAR est convaincant avec un résultat de nettoyage rapide, une manipulation facile et une grande efficacité économique. Les pads sont fabriqué en matériau antidérapant pour une adhérence optimale sur les surfaces mouillées. Il est également possible de fixer la machine à l’aide d’une corde. Toutefois, cela ne perturbe en rien le fonctionnement de la machine. Le robot nettoyeur dispose de sept points de fixation, ce qui permettre un travail flexible. La charge de surface est nettement inférieure aux charges de neige et de vent autorisées pour les panneaux photovoltaïques.

Pour un transport facile sur le chantier, le système peut être démantelé facilement pièce par pièce sans l’utilisation d’aucun outil. hyCLEANER ® black SOLAR lifting peut être équipé de deux systèmes de brosse. Grâce au nouveau positionnement offset, un nettoyage impressionnant d’une largeur maximale de 2,40 m peut être atteinte. La société hyCLEANER sera présente sur Energaia.

