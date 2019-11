Interview / Ivano Zanni : Â« Chez REC, nous croyons fermement en la technologie hÃ©tÃ©rojonction Â»

Aujourd’hui, dans de nombreux pays du monde, le photovoltaïque est devenu la source d’énergie la plus concurrentielle du marché grâce à une chute frénétique, voire parfois suicidaire, du prix des modules. En tant qu’industriel Premium, REC essaie de trouver sa place nanti de la nouvelle technologie à hétérojonction ultra performante. On fait le point avec Ivano Zanni, Vice President Sales EMEA, REC Solar EMEA GmbH.

Plein Soleil : Comment se positionne aujourd’hui le groupe REC dans ce climat concurrentiel mondial sous tension du marché photovoltaïque ?

Ivano Zanni : L’industrie solaire a en effet connu une croissance dynamique sans précédent grâce aux innovations technologiques, qui se sont par conséquent traduites par une baisse rapide des coûts par kWh pour les utilisateurs finaux. C’est également l’une des raisons pour lesquelles l’Agence Internationale de l’Énergie a identifié l’énergie solaire comme un moteur essentiel de la croissance de l’énergie propre dans son récent rapport « Renewables 2019 ». Dans ce marché concurrentiel, la clé du succès de REC Group repose sur plusieurs piliers. Pour REC, être le chef de file de l’innovation est notre objectif primordial et il est profondément inscrit dans notre ADN. Nous avons développé de nombreux produits qui sont des standards du secteur aujourd’hui. REC est clairement à l’avant-garde dans le domaine de l’hétérojonction (HJT). Avec le panneau Alpha à 60 cellules le plus puissant du monde, nous commercialisons déjà le module PV qui va changer la donne sur le marché des systèmes sur toiture et nous offrons aux consommateurs une production d’énergie 20 % supérieure à celle d’un système conventionnel. Il est également important pour nous de toujours comprendre les besoins de nos clients. Nous pouvons ainsi assurer que les énergies renouvelables renforcent efficacement l’autonomie des consommateurs. C’est important en Europe, lieu du siège de REC et berceau de la technologie photovoltaïque, mais aussi aux États-Unis et en Asie. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie : forts de plus de 23 ans d’expérience dans le secteur, nous sommes en mesure de construire des relations de confiance durables avec nos clients et partenaires.

La digitalisation, un facteur clé de la confiance

PS : Comment établir cette confiance ?

IZ : Juste un exemple : notre programme unique « REC Solar Professional », que nous avons instauré en France et partout dans le monde, avec lequel nous formons les installateurs spécialement à nos produits. L’objectif étant d’assurer que seule la meilleure qualité sera installée sur les toitures des propriétaires. Et comme preuve de notre engagement, REC offre une triple garantie, la plus avantageuse du marché, sur le produit, la main-d’œuvre et la puissance nominale. Si l’installation a été réalisée par un installateur REC Solar Professional qualifié, la garantie offerte peut même être étendue à 25 ans. La digitalisation est aussi un facteur clé. Nous avons récemment lancé l’application REC SunSnap, qui aide les installateurs à optimiser leurs tâches quotidiennes lorsqu’ils travaillent avec REC, et donc à accroître leur activité.

PS : REC joue clairement la carte du haut de gamme aujourd’hui. Cette stratégie ne vous cantonne-t-elle pas aux petites productions dans le résidentiel ou le BIPV axées sur la performance et la durabilité avant tout ?

IZ : Notre mission est de renforcer l’autonomie des consommateurs dans le respect de l’environnement, et cela couvre aussi bien les toitures résidentielles et commerciales que les applications de grande envergure ou les installations industrielles en extérieur. Nous sommes solidement implantés dans ces trois segments grâce à des portefeuilles de produits appropriés. D’ici fin 2019, 10 GW de panneaux REC auront été fabriqués et installés aux quatre coins du monde, générant 13 TWh d’électricité propre, suffisamment pour fournir de l’énergie à 16 millions de personnes. Le module REC Alpha est conçu pour les toitures, mais cela ne signifie pas pour autant que nous nous adressons uniquement aux propriétaires de maisons. Nous sommes là pour tous les clients et il en sera de même à l’avenir. Nous répondons à tous les besoins dans les applications les plus diverses, des écoles aux aéroports en passant par les stades, mais également dans bon nombre de projets de grande envergure partout dans le monde. En près d’un quart de siècle d’histoire, notre société a tiré un enseignement important : quel que soit le segment d’activité, l’excellence en matière de performances, de qualité des produits et de durabilité est demandée partout et appréciée de façon universelle.

150 millions de dollars investis pour l’hétérojonction

PS : Vous avez fait un choix technologique fort et radical en misant sur l’hétérojonction. Avez-vous beaucoup modifié vos lignes de production et pour quels investissements ?

IZ : L’hétérojonction (HJT) change la donne dans le secteur solaire, car elle combine les avantages des cellules au silicium cristallin et à couche mince pour une efficacité et un rendement nettement supérieurs. C’est pourquoi nous utilisons cette technologie également dans le module Alpha. Afin d’assurer la réussite de la production, nous avons investi un total de 150 millions de dollars dans la nouvelle usine de REC spécialement conçue à cet effet à Singapour. Grâce à ce site qui bénéficie d’un environnement industriel 4.0 intégré et de systèmes automatisés, nous pouvons porter l’efficacité et la fiabilité à un niveau inédit. La production en série de la gamme Alpha a débuté le 30 octobre.

PS : Avez-vous obtenu les résultats escomptés avec cette nouvelle technologie ? Qu’attendez-vous en termes de performance dans les années à venir ?

IZ : L’un des principaux objectifs de la série Alpha était de contenir plus d’énergie dans le même espace en améliorant l’efficacité des cellules. Les résultats parlent d’eux-mêmes : le module REC Alpha à 60 cellules peut atteindre une puissance de 380 Wp, soit une valeur inégalée de 217 watts/m², et assure une production de plus de 20 % supérieure à celle d’un système conventionnel. Les consommateurs font ainsi davantage d’économies d’électricité et voient leurs factures baisser. La grande densité de puissance délivre plus d’électricité, même sur les petites toitures et dans les espaces limités. L’Alpha permet donc à REC d’accomplir sa mission, à savoir renforcer l’autonomie énergétique de ses clients. Ce produit a été lancé à l’occasion du salon Intersolar Europe le 15 mai 2019 et 25 000 modules ont été depuis livrés aux quatre coins du monde. Les premiers systèmes en toiture des premiers lots de production ont déjà été installés en Italie, aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et au Japon.

Pour nous, il était primordial que l’Alpha fonctionne partout. Avec un coefficient de température exceptionnel de -0,26 %/°C, ce module assure d’excellentes performances dans toutes les conditions climatiques et constitue la solution de choix, même dans les régions très chaudes. Grâce à cette nouvelle technologie, nous permettons au monde entier d’exploiter l’énergie du soleil, quel que soit le climat. De plus, la série REC Alpha est dotée de wafers monocristallins de type n ultra-efficaces placés entre des couches minces de silicium amorphe ainsi que d’un cadre fin de 30 mm qui permet de charger davantage de panneaux par palette et une installation facile tout en résistant à des charges de neige de 7 000 Pa.

Dans les années à venir, nous prévoyons une augmentation des performances des panneaux solaires, notamment pour la technologie HJT qui réunit le meilleur des technologies de cellules au silicium cristallin et à couche mince afin d’obtenir une meilleure efficacité, et ce pour un coût de production moindre. Chez REC, nous croyons fermement en la technologie HJT et nous serons à la pointe lorsqu’elle aura bientôt atteint le marché de masse.

1,8 GW par an de production annuelle

PS : Quelle est votre capacité de production actuelle ?

IZ : REC possède une solide expérience sur l’ensemble de la chaîne de valeur, doublée d’un site de production hautement automatisé à Singapour, ce qui nous permet d’assurer la meilleure qualité avec le taux de réclamation le plus bas. REC ajoute une capacité HJT supplémentaire de 600 MW à sa capacité de production, de sorte que notre production annuelle atteint 1,8 GW, que nous voulons augmenter encore de 2 à 3 GW. Pour notre série Alpha, l’usine fabriquera d’abord 5 000 panneaux par semaine et passera bientôt à 30 000 panneaux par semaine d’ici 2020.

PS : Quelles sont les ambitions de REC sur le marché français ?

IZ : Jusqu’à présent, notre activité en France s’est limitée aux projets CRE et de 100 kW. Avec Alpha, notre objectif affiché est de devenir le leader sur les segments du résidentiel et des installations commerciales et industrielles en atteignant au moins 20 % du marché relatif d’ici 2020. Nous sommes convaincus qu’Alpha est le produit idéal pour soutenir cette démarche et qu’il est parfaitement adapté au marché français.

Étant donné que REC Group est un partenaire de longue date et de confiance sur ce marché et compte tenu de l’exclusivité de la technologie Alpha, nous considérons que notre produit sera unique en France. Tout propriétaire devrait envisager d’en équiper sa toiture afin de bénéficier d’un investissement sûr et du meilleur résultat en matière de production d’électricité. Nous veillons en outre à ce que chaque installation en France soit réalisée de manière professionnelle par nos installateurs « REC Solar Professional » certifiés.

Aligner les projets CRE sur la solution la plus récente

PS : Avez-vous l’intention de vous positionner sur les projets CRE ?

IZ : L’Alpha est un produit haut de gamme dont la technologie est avantageuse pour les toitures résidentielles, mais aussi les systèmes de capacité industrielle et les projets CRE. Alors que la construction des projets CRE prend du temps entre la date de délivrance du permis et le début des travaux, l’Alpha offrira 380 Wp sur un module à 60 cellules.

Comme nous donnons le ton en matière d’innovation et que nous développons sans cesse nos technologies, nous diversifierons nos produits et les améliorerons toujours avec encore plus de puissance. C’est pourquoi nous aimerions que les projets CRE français soient alignés sur la solution la plus récente par rapport à ce que l’on voit aujourd’hui, c’est-à-dire des références à technologies datant d’au moins 1 an et demi.

PS : Quel est votre avis sur l’empreinte carbone ?

IZ : Le changement climatique est réel et constitue l’un des plus grands défis jamais posés à l’humanité. REC est intimement convaincu que l’énergie propre et écologique est l’avenir de la production d’énergie. Elle permet aux propriétaires de maisons et aux entreprises de réduire nettement leur empreinte carbone et de contribuer ainsi à la lutte contre le changement climatique. Comme évoqué précédemment avec les 10 GW de panneaux REC que nous aurons fabriqués et installés un peu partout dans le monde d’ici la fin de l’année, nous générons 13 TWh d’électricité propre, ce qui est suffisant pour fournir de l’électricité à 16 millions de personnes et représente une diminution des émissions de CO 2 de 9 millions de tonnes par an.

Mais le leadership environnemental ne s’arrête pas à renforcer l’autonomie des consommateurs en leur fournissant une énergie propre. Nous nous efforçons en permanence de réduire notre propre effet sur l’environnement. Grâce aux efforts rigoureux de REC, nos panneaux présentent une empreinte carbone extrêmement faible. Ils sont fabriqués à l’aide de l’énergie solaire, car notre site de production est alimenté par une installation photovoltaïque de 2,37 MW, l’une des plus grandes installations en toiture de Singapour. Nous avons également accordé une grande attention aux dimensions de l’Alpha lors de la phase de conception. Ce module compact se transporte facilement et permet ainsi de diminuer les émissions dues au transport.

En plus de réduire notre propre empreinte carbone, nous conjuguons nos efforts afin que nos panneaux solaires soient durables et recyclables. REC collabore étroitement avec ses partenaires de recyclage locaux en France et dans le monde entier afin que le plus de matériaux possible soient recyclés efficacement.

Le module Alpha idéal pour maximiser l’autoconsommation

PS : Le marché de l’autoconsommation individuelle et collective vous semble-t-il être l’avenir des produits haut de gamme et hautes performances tels que les vôtres ?

IZ : Nous constatons actuellement une tendance généralisée du solaire vers les systèmes PV distribués et décentralisés avec des taux d’autoconsommation plus élevés et une autonomie énergétique supérieure. Bien entendu, à cause de la hausse des prix de l’immobilier et de la limitation de l’espace disponible, les modules haut de gamme et hautes performances tels que la série REC Alpha sont parfaits pour maximiser l’autoconsommation. C’est l’une des raisons qui expliquent la montée en flèche du déploiement de projets photovoltaïques avec dispositif de stockage partout dans le monde. Par exemple, la première installation Alpha posée sur une maison près de Venise, en Italie, est équipée d’une batterie et d’une fonction de maison intelligente qui dirige l’électricité des panneaux solaires directement là où elle peut être utilisée de manière optimale. Par exemple, lors d’une journée ensoleillée, l’énergie produite en toiture pourrait d’abord alimenter le lave-vaisselle, le lave-linge ou la climatisation, vers les appareils qui en ont le plus besoin. L’excédent d’énergie peut ensuite être stocké dans la batterie.