La liste des 361 laurÃ©ats de la 1Ã¨re pÃ©riode de l'appel d'offres solaire sur bÃ¢timents publiÃ©e

Jeudi 27 avril, Ségolène Royal a sélectionné les 361 lauréats de la première période de cet appel d’offres, pour un volume de 150 MW d’installations photovoltaïques sur bâtiments, ombrières de parking, hangars et serres agricoles. Ces projets retenus valoriseront ainsi l’électricité produite à un prix moyen de 106.7 €/MWh, reflétant une baisse continue des prix de l’énergie solaire. La Ministre a lancé en septembre 2016 le premier appel d’offres pluriannuel pour installations solaires implantées sur bâtiments, pour un volume total de 1 450 MW.

Les projets lauréats bénéficieront du nouveau dispositif de soutien, le « complément de rémunération » : en plus des revenus générés par la vente de l’électricité sur le marché, les producteurs lauréats se verront verser une prime annuelle permettant de couvrir les investissements. Par ailleurs, 50 % d’entre eux se sont engagés à l’investissement participatif et verront leur prime majorée de 3 €/MWh. Cet engagement montre la volonté des français et élus de s’impliquer dans la production énergétique locale.

