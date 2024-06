La KOSTAL Wallbox ENECTOR rÃ©compensÃ©e par le German Innovation Award 2024

Avec le German Innovation Award, la borne de recharge pour VE ENECTOR engrange déjà sa quatrième récompense, après le German Design Award, le Haustec Award et le Green GOOD DESIGN Award du European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies. Rien d’étonnant à cela, puisque cette borne de recharge pour VE allie une technologie de pointe à une construction compacte et à un design attrayant, simple et moderne. De plus, elle marque des points avec sa convivialité maximale. Grâce à ses fonctionnalités, la KOSTAL Wallbox ENECTOR a su convaincre le jury d’experts. Une technologie innovante au service de l’homme !

Tout commence par le design : le boîtier de la borne de recharge pour VE ENECTOR est peu encombrant, robuste et répond aux exigences de la classe de protection IP54.

Borne de recharge pour VE KOSTAL compacte pour l’intérieur et l’extérieur

Ainsi, il convient aussi bien pour le garage que pour le carport ou l’emplacement en plein air. Pratique : tous les réglages peuvent être effectués confortablement et de manière quasiment intuitive sur l’écran intégré. La prise de charge de type 2 est adaptée au mode de charge Mode 3, la méthode de charge recommandée en cas d’utilisation régulière du véhicule électrique. Avec une longueur de 7,5 mètres, le câble est suffisamment long pour atteindre facilement la prise de recharge du véhicule, même sur une place de parking double. Le design est simple et attrayant, ce qui permet à la borne de recharge pour VE de s’intégrer discrètement dans toute architecture.

Charge rapide et confortable sans user la batterie et deux modes solaires en sus

En ce qui concerne le processus de charge lui-même, la borne de recharge pour VE ENECTOR de KOSTAL est une classe à part. D’une part, parce qu’elle peut alimenter la voiture à partir de toutes les sources d’énergie disponibles. D’autre part, parce que sa technologie intelligente offre à l’automobiliste une flexibilité maximale, et ce pour les divers besoins du marché. En Allemagne, par exemple, la borne de recharge pour VE version mono à triphasée, atteint une puissance de 3,7 à 11 kilowatts et fournit 16 ampères par phase. Dans sa version monophasée pour l’Italie et l’Espagne, elle charge jusqu’à 7,4 kilowatts et 32 ampères par phase. La borne de recharge pour VE ENECTOR atteint d’ailleurs sa forme maximale lorsqu’elle est combinée avec le KOSTAL Smart Energy Meter. Elle offre alors au propriétaire plusieurs fonctions de confort. Par exemple, le mode Power pour un chargement particulièrement rapide. Ou encore les deux modes solaires « Solar Pure Mode » et « Solar Plus Mode », qui permettent à l’utilisateur de définir si le véhicule doit être chargé de manière efficace et économique, sans compromis, exclusivement avec de l’électricité solaire ou avec de l’électricité solaire et un soutirage minimal sur le réseau électrique. Enfin, le mode verrouillage protège la borne contre toute utilisation non autorisée.

Solution de recharge intelligente avec le nouveau Time Mode



Le « Time Mode » constitue un autre point fort de la borne de recharge pour VE ENECTOR, dès qu’elle a été équipée du KOSTAL Smart Energy Meter. Il permet de définir à l’avance, heure par heure, pour chaque jour de la semaine, quel mode de chargement doit être actif. Par exemple, la borne de recharge pour VE peut être verrouillée automatiquement pendant les absences ou se mettre automatiquement en « Solar Pure Mode » le jour ou en « Power Mode » le soir. Les réglages nécessaires sont faciles à effectuer : toutes les valeurs peuvent être modifiées à tout moment.