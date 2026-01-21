La justice reconnaÃ®t la soliditÃ© financiÃ¨re de JPME : un contrepied clair aux allÃ©gations du ministÃ¨re de lâ€™Ã‰conomie

Un arrÃªtÃ© du ministÃ¨re de lâ€™Ã‰conomie publiÃ© le 15 janvier dernier a retirÃ© Ã Actelios Solutions â€“ JPME son autorisation dâ€™exercer en tant que fournisseur dâ€™Ã©lectricitÃ©. DÃ¨s lâ€™annonce de cette dÃ©cision JPME avait annonÃ§Ã© le dÃ©pÃ´t dâ€™un rÃ©fÃ©rÃ©-libertÃ©, estimant cette dÃ©cision brutale, injustifiÃ©e et disproportionnÃ©e. le 21 janvier,Â Â une dÃ©cision de justiceÂ reconnaÃ®t finalement la fiabilitÃ© retrouvÃ©e de JPME ! Un ouf de soulagement pour le fournisseur d’Ã©nergie…

La sociÃ©tÃ© JPME prend acte de lâ€™ordonnance rendue ce 21 janvier par le juge des rÃ©fÃ©rÃ©s du Tribunal administratif de Paris, qui rejette la demande de suspension en urgence de lâ€™arrÃªtÃ©. Cette dÃ©cision, rendue en procÃ©dure accÃ©lÃ©rÃ©e, reconnaÃ®t explicitement la soliditÃ© financiÃ¨re de JPME, en sâ€™appuyant sur les comptes arrÃªtÃ©s au 31 dÃ©cembre 2025.

Un dÃ©saveu implicite du ministÃ¨re de lâ€™Ã‰conomie

Dans son communiquÃ© officiel du 15 janvier, le ministÃ¨re justifiait le retrait dâ€™autorisation par lâ€™affirmation suivante : Â« Les capacitÃ©s Ã©conomiques et financiÃ¨res de JPME sont insuffisantes au regard des exigences prÃ©vues par la Loi. Â» Cette apprÃ©ciation est formellement contredite par le juge, qui constate que la situation financiÃ¨re de lâ€™entreprise est assainie, stable, et exempte de tout risque immÃ©diat de cessation de paiement ou de liquidation.

La procÃ©dure se poursuit : deux nouveaux recours engagÃ©s

JPME annonce le dÃ©pÃ´t immÃ©diat dâ€™un rÃ©fÃ©rÃ©-suspension, qui permettra enfin un examen au fond de la lÃ©galitÃ© de lâ€™arrÃªtÃ© ainsi qu’un engagement dâ€™un appel devant le Conseil dâ€™Ã‰tat, qui statuera dans un dÃ©lai de 48 heures.Â Â« Ce jugement est une bonne nouvelle. Il revient sur le fondement mÃªme dâ€™un arrÃªtÃ© dÃ©cidÃ© sans prise en compte de notre redressement. Câ€™est une premiÃ¨re victoire. Avec lâ€™ensemble des salariÃ©s, je suis dÃ©terminÃ©e Ã poursuivre notre action au service de nos clients. Jâ€™appelle Ã nouveau les pouvoirs publics Ã reconsidÃ©rer une dÃ©cision qui, Ã ce jour, ne repose plus sur aucun fait Ã©conomique objectif Â» se rÃ©jouitÂ Â Sophie Bressol, directrice gÃ©nÃ©rale de JPME.