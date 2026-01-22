En finir avec la dÃ©pendance dispendieuse aux fossiles en Europe!

En 2025, les prioritÃ©s Ã©nergÃ©tiques de l’UE Ã©taient axÃ©es sur la rÃ©duction des coÃ»ts de l’Ã©nergie pour les mÃ©nages et les entreprises.Â Le plan dâ€™action pour une Ã©nergie abordableÂ de la Commission europÃ©enne identifie avec justesse la cause profonde des prix Ã©levÃ©s de l’Ã©nergie en EuropeÂ : sa dÃ©pendance aux combustibles fossiles importÃ©s, coÃ»teux.

Dans le secteur de l’Ã©lectricitÃ©, le charbon est quasiment en voie de disparition, atteignant un nouveau plancher historique en 2025 aprÃ¨s des annÃ©es de forte baisse. Cependant, l’UE reste fortement dÃ©pendante du gaz. L’augmentation de la production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir du gaz, conjuguÃ©e Ã la baisse de la production hydroÃ©lectrique en 2025, a fait grimper de 16Â % la facture des importations de gaz fossile de l’UE et a entraÃ®nÃ© des flambÃ©es des prix sur les marchÃ©s de l’Ã©lectricitÃ©. Les enjeux liÃ©s Ã la poursuite des progrÃ¨s de l’UE en matiÃ¨re de transition Ã©nergÃ©tique demeurent manifestes. Pour l’UE, le risque de chantage Ã©nergÃ©tique de la part des exportateurs d’Ã©nergies fossiles Ã©tait une prÃ©occupation majeure en 2025. Investir dans les Ã©nergies renouvelables produites localement constitue une stratÃ©gie essentielle pour attÃ©nuer ce risque, dans un contexte gÃ©opolitique toujours plus instable.

Augmenter les capacitÃ©s de stockage, le renforcement du rÃ©seau et lâ€™accroissement de la flexibilitÃ©

L’UE a adoptÃ© en dÃ©cembre 2025 une lÃ©gislation interdisant les importations de gaz russeÂ d’ici fin 2027. Cependant, la hausse des importations de GNL amÃ©ricain a engendrÃ© de nouvelles dÃ©pendances aux Ã©nergies fossiles. Cette forte dÃ©pendance Ã un fournisseur unique menace la sÃ©curitÃ© de l’UE et affaiblit son pouvoir de nÃ©gociation dans les dÃ©bats gÃ©opolitiques et les conflits commerciaux. Lâ€™augmentation des capacitÃ©s de stockage dâ€™Ã©nergie, le renforcement du rÃ©seau et lâ€™accroissement de la flexibilitÃ© de la demande peuvent permettre dâ€™intÃ©grer davantage lâ€™Ã©nergie solaire et Ã©olienne au mix Ã©nergÃ©tique. Ces mesures amÃ©lioreront non seulement la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique, mais sont Ã©galement essentielles pour garantir des prix prÃ©visibles et stables.