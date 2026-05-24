La grande Halle Voyageurs solaire dâ€™AngoulÃªme conÃ§ue par AREP Architectes, une agence post-carbone

Le groupe AREP s’engage dans la prÃ©servation du patrimoine ferroviaire en intÃ©grant lâ€™Ã©nergie solaire pour rÃ©pondre aux enjeux actuels et futurs. Et la Gare dâ€™AngoulÃªme de profiter de ce savoir-faire unique dans une hybridation entre architecture et photovoltaÃ¯queÂ !Â Â

AREP Architectes est la sociÃ©tÃ© dâ€™architecture du groupe AREP. â€‹EngagÃ©e dans la rÃ©alisation dâ€™une architecture post-carbone, lâ€™agence dÃ©veloppe trois expertises qui forment lâ€™ADN du groupe AREP : lâ€™architectures des mobilitÃ©s, la transformation des existants et les architectures Ã forte dimension technique.â€‹AREP Architectes est ouverte aux partenariats avec les acteurs engagÃ©s, comme elle, en faveur de mobilitÃ©s dÃ©carbonÃ©es et dâ€™une architecture adaptÃ©e aux limites planÃ©taires.

“Des dilemmes prÃ©gnants se posent entre injonction de sauvegarde et urgence Ã©cologique. Ce serait une erreur de ne pas s’en saisir” aime Ã rappeler RaphaÃ«l MÃ©nard, prÃ©sident de lâ€™AREP. Ã€ AngoulÃªme, la rÃ©habilitation de la Grande Halle Voyageurs (GHV) vise Ã sÃ©curiser et moderniser lâ€™Ã©difice tout en respectant son esprit dâ€™origine. SituÃ©e dans un site patrimonial remarquable, Ã proximitÃ© du centre ancien classÃ© secteur protÃ©gÃ©, cette rÃ©novation prend en compte les contraintes liÃ©es Ã son environnement. Lâ€™objectif est de prÃ©server et renforcer la structure existante tout en conciliant modernitÃ© et patrimoine. Un lanterneau Ã deux lames vitrÃ©es, intÃ©grÃ© Ã une couverture en zinc, accueillera des panneaux photovoltaÃ¯ques. Cette toiture garantira un meilleur confort thermique en Ã©tÃ© tout en rÃ©duisant la consommation Ã©nergÃ©tique de la gare.

Au total, 840 modules photovoltaÃ¯ques, rÃ©partis sur 1 600 mÂ², produiront 325 kWc, soit 300 MWh par an. Plus largement, lâ€™opÃ©ration inclut la rÃ©novation et le renforcement de la charpente mÃ©tallique ainsi que le remplacement des dispositifs dâ€™Ã©vacuation des eaux pluviales. Un rÃ©sultat esthÃ©tiquement trÃ¨s rÃ©ussi pour une mise en service courant 2026â€¦