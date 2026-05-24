CÅ“ur Coteaux Comminges (AriÃ¨ge) sâ€™engage avec Trina Solar France Systems : 1.3 MW sur 3 bassins de rÃ©tention

Trina Solar France Systems annonce une avancÃ©e majeure pour ses projets de transition Ã©nergÃ©tique dans le Sud-Ouest. Choisie par la CommunautÃ© de Communes CÅ“ur Coteaux Comminges (5C) pour dÃ©velopper, construire et exploiter des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques innovantes, Trina Solar France Systems vient de franchir une Ã©tape dÃ©cisive. AprÃ¨s l’obtention de l’ensemble des autorisations administratives, les Autorisations dâ€™Occupation Temporaire (AOT) viennent d’Ãªtre signÃ©es. Cet accord indispensable sÃ©curise le foncier et donne le feu vert officiel au lancement des chantiers.

Ce projet d’envergure porte sur la revalorisation de bassins de rÃ©tention des eaux via l’installation d’ombriÃ¨res solaires sur trois communes du territoire : Estancarbon, Saint-Gaudens, et L’Isle-en-Dodon. Ces trois installations permettront de valoriser des surfaces anthropisÃ©es (les bassins de rÃ©tention) pour produire une Ã©lectricitÃ© propre et locale. La signature de ces AOT concrÃ©tise un passage de la phase d’Ã©tudes Ã la phase terrain. Les Ã©quipes de Trina Solar France Systems se mobilisent dÃ¨s Ã prÃ©sent pour prÃ©parer les phases de construction. L’objectif est clair : mener Ã bien les travaux pour une mise en service et une exploitation complÃ¨te des trois sites d’ici 2027.

EncadrÃ©

La rÃ©partition des puissances dÃ©ployÃ©es

EstancarbonÂ : 500 kWc

Lâ€™Isle-en-DodonÂ : 490 kWc

Saint-GaudensÂ : 340 kWc

Puissance totaleÂ : 1,33 MWc