Eiffage Ã‰nergie SystÃ¨mes met au point une machine de lavage dÃ©carbonÃ©e pour la centrale solaire de Cestas (33)

Afin de nettoyer efficacement, et sans Ã©mission carbone, la plus grande centrale photovoltaÃ¯que de France, les experts dâ€™Eiffage Ã‰nergie SystÃ¨mes ont dÃ©veloppÃ© une machine de lavage sur mesure. ConÃ§ue spÃ©cialement pour la centrale solaire Constantin de Cestas, en Gironde, cette nouvelle machine permettra dâ€™assurer le nettoyage et la maintenance de prÃ¨s dâ€™un million de panneaux photovoltaÃ¯ques, tout en respectant lâ€™environnement et en sâ€™adaptant Ã des contraintes techniques uniques.Â ExplicationsÂ !

InaugurÃ©e en 2015, la centrale solaire de Cestas, exploitÃ©e par Neoen, est un gÃ©ant du photovoltaÃ¯que en Franceâ€¯: 300 MWc de puissance, 983â€¯500 panneaux rÃ©partis sur 250 hectares, et une production annuelle capable dâ€™alimenter 240â€¯000 foyers, soit lâ€™Ã©quivalent de la ville de Bordeaux. Mais son originalitÃ© rÃ©side aussi dans sa configurationâ€¯: des panneaux inclinÃ©s Ã seulement 5â€¯%, orientÃ©s est-ouest, avec un espacement rÃ©duit entre chaque table. Ces caractÃ©ristiques trÃ¨s spÃ©cifiques rendent imparfaite lâ€™utilisation des machines de nettoyage existantes.

Une solution sur mesure, dÃ©carbonÃ©e et intelligente

Face Ã ce dÃ©fi, les Ã©quipes dâ€™Eiffage Ã‰nergie SystÃ¨mes, en charge de la maintenance de la centrale depuis sa construction, ont imaginÃ© une solution technique inÃ©dite et rÃ©ellement adaptÃ©e. Â«â€¯Comme lâ€™inclinaison atypique des modules et lâ€™espace rÃ©duit entre les allÃ©es (1â€¯m Ã 1,20â€¯m maxi) ne nous permettent pas de trouver une machine de lavage adaptÃ©e sur le marchÃ©, nous avons dÃ©cidÃ© de concevoir une solution autonome, qui fonctionne sans Ã©nergie fossile. Ã‰quipÃ©e de deux brosses de 6â€¯m chacune, cette arche roulante est capable de nettoyer 12â€¯m de panneaux en un seul passageâ€¯Â», explique Julien Escutenaire, chargÃ© de mÃ©thodes chez Eiffage Ã‰nergie SystÃ¨mes. La nouvelle machine, qui a Ã©tÃ© testÃ©e entre le 15 et le 31â€¯octobre 2025, est un concentrÃ© dâ€™innovations. AlimentÃ©e par deux batteries rechargeables grÃ¢ce Ã 12 panneaux solaires embarquÃ©s, elle Ã©limine toute dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles. Â«â€¯Les deux brosses sont reliÃ©es Ã deux sÃ©ries de capteurs qui ajustent automatiquement la pression de nettoyage et dÃ©tectent les aspÃ©ritÃ©s pour Ã©viter dâ€™endommager les panneaux. Par ailleurs, le systÃ¨me laser tridimensionnel Lidar analyse lâ€™environnement immÃ©diat de la machine en temps rÃ©el et corrige sa position, mÃªme lorsque le sol est irrÃ©gulier. Il suffit de rÃ©gler la pression souhaitÃ©e sur les panneaux et la machine sâ€™adapteâ€¯Â», poursuit Julien Escutenaire. La phase test, qui a permis de vÃ©rifier lâ€™efficacitÃ© et la rapiditÃ© du nouvel engin, a Ã©tÃ© trÃ¨s concluante. La machine de lavage sera donc pleinement opÃ©rationnelle au mois de juinâ€¯2026.

Pour une maintenance plus sÃ»re et Ã©cologique

Actuellement, six techniciens de maintenance dâ€™Eiffage Ã‰nergie SystÃ¨mes travaillent Ã temps plein sur la centrale. AprÃ¨s dix ans dâ€™utilisation, 400 onduleurs doivent Ãªtre remplacÃ©s. Â«â€¯Nous avons Ã©chelonnÃ© cette maintenance dÃ©cennale sur trois pÃ©riodes hivernales (dâ€™octobre Ã mars) pour mener Ã bien le renouvellement de 21 piÃ¨ces spÃ©cifiques, dont les onduleurs â€” Ã raison de quatre onduleurs remplacÃ©s chaque jour. Ce phasage nous Ã©vite dâ€™entraver la saison estivale, durant laquelle la centrale fonctionne Ã plein rÃ©gimeâ€¯Â», prÃ©cise Julien Escutenaire. En parallÃ¨le, nos experts Ã©tudient aussi la possibilitÃ© dâ€™entretenir Ã©cologiquement les sols de la centrale en accueillant un troupeau de 200 moutonsâ€¦ Affaire Ã suivre.