La centrale solaire de La Cavalerie (Aveyron) : Ã©nergie renouvelable en Larzac et VallÃ©es

TotalEnergies, en présence des élus locaux, a officiellement mis en service la centrale solaire de La Cavalerie. D’une puissance installée de 3,6 MWc, ce projet de 3,3 millions d’euros, représente une étape supplémentaire dans l’ambition de la Région Occitanie de devenir la première Région d’Europe à énergie positive à horizon 2050. Ce projet est également un exemple concret de l’engagement de TotalEnergies dans sa démarche de neutralité carbone, ensemble avec la société.

Construite sur l’ancienne carrière de calcaire de la commune de La Cavalerie, ce site de production d’électricité bas carbone, équipé de plus de 6 000 panneaux, permet de donner une nouvelle vie à ce terrain. La production d’électricité de cette centrale solaire contribuera à la réduction des émissions de CO2 du territoire, évitant ainsi l’émission de 200 tonnes de CO2 annuelles.

Eviter, Réduire, Compenser

Dans le cadre de la séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser), lors de la conception de la centrale, TotalEnergies a fait le choix de maintenir l’ancienne rampe de chargement afin de préserver un refuge durable pour l’amphibien Alyte accoucheur et le Crapaud calamite. Ce site, dédié à la production d’électricité d’origine renouvelable, couvrira les besoins annuels en électricité de 52% des habitants de la Communauté de communes Larzac et Vallées. « Ce projet est le fruit de notre engagement envers le développement des énergies bas carbone et de l’innovation. Nous sommes déterminés à poursuivre notre objectif de développer des projets porteurs de sens pour les territoires. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour garantir le succès de ce projet et pour inspirer d’autres initiatives similaires à travers la région. » a déclaré Gaël Vallée, Directeur Régional Développement Sud et Outre-mer, TotalEnergies Renouvelables France.

« La transition énergétique se fera avec les gens »

La centrale solaire de La Cavalerie est également un modèle de participation citoyenne. Grâce à une campagne de financement participatif réussie, 153 souscripteurs ont contribué à hauteur de 350 000 €. Les riverains ont pu s’investir concrètement dans la transition énergétique de leur territoire tout en bénéficiant de retombées économiques directes. « La commune dans le cadre du PLUI (plan d’urbanisme) avait prévu des terrains privés ou communaux pour des parcs photovoltaïques. La commune est propriétaire d’un hectare sur la centrale et nous avons toujours eu un partenaire exemplaire avec Total Energies. La transition énergétique se fera avec les gens, malgré toutes ces difficultés administratives. Bravo à TotalEnergies pour sa persévérance et pour son engagement. » a déclaré François Rodriguez, Maire de La Cavalerie. « Nous avons la volonté d’œuvrer en faveur de la souveraineté énergétique de nos territoires, particulièrement des plus ruraux. L’énergie de demain sera de plus en plus locale. L’objectif est de proposer à tous une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. » a précisé Sylvain Panas, Directeur régional de TotalEnergies en Occitanie.